40-річна Періс Гілтон виходить заміж: відео заручин

Про заручини світська левиця оголосила в свій день народження

Сьогодні Періс Хілтон, яка почала робити процедуру ЕКО , святкує день народження. Їй виповнилося 40 років. Але тепер світська левиця приймає вітання не тільки з днем народження, але і з заручинами. У переддень свята обранець Періс Картер Реум зробив їй пропозицію, а вона вирішила про це оголосити сьогодні.

В Instagram Періс опублікувала відео і зізналася, що знайшла свою другу половинку.

"Моя любов, ми були разом з першого побачення, а в мій день народження він влаштував особливу поїздку в тропічний рай. По дорозі на вечерю Картер завів мене в будинок, прикрашений квітами, і встав на одне коліно. Я сказала "так", "так" назавжди. Немає нікого, з ким я б я хотіла провести вічність, крім нього", – поділилася світська левиця.

Виданню People пара розповіла, що пропозиція Картер зробив на приватному острові.

"Я познайомився зі справжньою Періс, коли ми залишилися вдвох протягом останніх 15 місяців, і я дуже щасливий, що вона погодилася стати моєю дружиною і партнером. Вона випромінює доброту, працьовитість, щирість, її голос робить цей світ кращим. Вона буде чудовою дружиною і майбутньою матір'ю ", – зізнався Картер.

Періс Гілтон і Картер Реума Фото: parishilton.com

Періс Гілтон і Картер Реума Фото: parishilton.com

Періс Гілтон і Картер Реума Фото: parishilton.com

Нагадаємо, Періс і Картер знайомі вже більше 10 років, але почали зустрічатися тільки в 2019 році.

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