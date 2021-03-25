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Медовий блонд і контрастні пасма: тренди у фарбуванні волосся 2021

Сьогодні, 20:50

Натякаємо: весна — час змін

Ви вже знаєте, як освіжити образ речами зі шкіри. Але б'юті-експерименти теж ніхто не відміняв. Пандемія цікаво вплинула на тренди у фарбуванні волосся. З одного боку — фокус на природність, до якої ми так звикли, сидячи вдома. З іншого — потреба в нових враженнях і яскравих фарбах. Стилісти пропонують балансувати між цими крайнощами: додавати акценти дозовано, а неонові кольори замінювати пастельними. Як це зробити найкраще, розбираємося далі.

Медовий блонд

Нарешті всі білявки можуть зітхнути спокійно. Більше не треба купувати фіолетові шампуні та боротися за ідеальний холодний відтінок. У моді медовий, ніби поцілований сонцем блонд. Ви ж бачили новий образ Біллі Айліш?

Фото: instagram.com/maggiemh

Фото: instagram.com/mastersofbalayage

Контрастні пасма біля обличчя

Найбезпечніший варіант — пофарбувати передні пасма в натуральні відтінки з плавним переходом. Однак справжнім хітом стануть пастельні кольори з чіткою лінією. До того ж фарбувати можна не тільки пасма, а й волосся по всій довжині — іншим фантазійним відтінком.

Фото: instagram.com/modernsalon

Фото: instagram.com/behindthechair_com_

Фото: instagram.com/jhair_stylist

Геометричне фарбування

Пропонуємо піти далі і додати кольору блоковим фарбуванням. Пасма можуть бути різної ширини і відтінків, розташовуватися уздовж або поперек. Щоправда, враховуйте: створити такий шедевр на волоссі варто доручати лишедосвідченому майстрові.

Фото: instagram.com/bescene

Фото: instagram.com/beautylaunchpad

Фото: instagram.com/john.n1115

50 відтінків рудого

Здається, героїня "Хід Королеви" задав новий тренд. Мідний, бурштиновий або вогненно-червоний — вся палітра рудого тепер у пошані. Дівчатам з білою шкірою краще пасують світлі та класичні відтінки, смаглявим — із червонуватим підтоном.

Фото: instagram.com/maggiemh

Фото: instagram.com/hairstylist_hayley_

Фото: instagram.com/bescene

Карамельний балаяж

І це не назва десерту, а техніка щадного і дуже природного фарбування для шатенок. Пасма вибірково спочатку освітлюють, а потім тонують. У результаті виходять дуже красиві відблиски на волоссі, а зачіска виглядає об'ємнішою.

Фото: instagram.com/modernsalon

Фото: instagram.com/mastersofbalayage

Сталевий блиск

Якщо не готові до кардинальних змін, пограйте із природним відтінком. Достатньо додати кілька холодних сріблястих акцентів — і волосся матиме інший вигляд. Не дарма Pantone назвав "бездоганний сірий" кольором року.

Фото: instagram.com/mariecher

Фото: instagram.com/bescene

До речі, раніше ми вже розповідали про найтрендовіші відтінки помади для цих весни і літа .

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