Телеканал "Україна" – канал №1 в січні

У січні 2021 роки українці найбільше дивилися телеканал "Україна"

За підсумками січня 2021 року, телеканал "Україна" отримав першість за основними аудиторіями: 18+, 4+ як у містах з населенням більше 50 тис. мешканців, так і по всій Україні. За аудиторією 18+ (50 тис.+)** частка каналу становила 13,19%, рейтинг – 2,52%. За аудиторією 4+ (Вся Україна)*** : частка – 12,24%, рейтинг – 2,25%.

2021 рік телеканал "Україна" розпочав з великих телевізійних подій.

16 січня з грандіозним успіхом відбулась прем’єра гіпершоу "Маска"за форматом світового бестселера The Masked Singer. "Маска" зі старту підкорила мільйони глядачів: аудиторія першого та другого випуску становить 7,1 млн глядачів***. Перший та другий випуски стали найкращими програмами дня за всіма основними аудиторіями 18-54, 14-49, 18+, 4+ (міста 50 тис.+). Cередня частка двох випусків шоу "Маска" за аудиторією 18-54 (50 тис.+) становила 17,01%, рейтинг – 5,23%, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка була 22,08%, рейтинг – 8,55%. Пікові показники частки першого випуску за аудиторією 18+ (50 тис.+) 26,2%, другого – 28,2%. Прем’єра зіркового шоу "Маска" має величезний успіх у YouTube. Перший епізод проєкту вже зібрав 1,7 млн переглядів у рекордні для каналу терміни. Загалом на YouTube-каналі шоу майже 6 млн переглядів. Обидва випуски грандіозного шоу каналу вийшли на перше місце в трендах YouTube.

Канал "Україна" Фото: прес-служба

Крім того, у січні увагу інтернет-аудиторії привернуло масштабне святкове шоу "Новорічна ніч на каналі Україна" (ефір 31.12.2020 року), яке поєднувало у собі грандіозний концерт на Михайлівській площі Києва з ведучою Королевою ночі Ольою Поляковою та зіркове караоке з феєричним Володимиром Остапчуком. Повна версія зіркового шоу зібрала рекордні майже 3 млн переглядів на YouTube* – це найвищий показник серед повних YouTube-версій новорічних проєктів українських телеканалів 2021 року.

У січні в оновленому форматі стартував популярний суспільно-резонансний проєкт "Головна тема" з ведучою Оленою Кот. Відтепер на глядачів чекає більше ексклюзиву, інтриги та масштабних експериментів. В одному випуску розглядають не одну, а відразу 5 важливих для суспільства тем: гроші, здоров’я, якість життя, безпека та відпочинок. Прем’єрний випуск проєкту відбувся з часткою 13,38%, рейтингом 5,43% за аудиторією 18+ (50 тис+).

Незмінними лідерами інформаційного простору серед широкої аудиторії були новини "Сьогодні". В цілому випуски "Сьогодні" о 15.00, 19.00 та 23.00 зібрали біля екранів 9,7 млн; 14 млн; 6,2 млн українців відповідно***. Лідером серед інформаційно-аналітичних тижневиків залишаються "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", частка проєкту у січні становила 15,98%, рейтинг – 6,7% за аудиторією 18+ (50 тис.+).

Проєкт "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим був лідером свого слоту за широкою аудиторією. Частка проєкту за аудиторією 18-54 (50 тис.+) становила 8,89%, за аудиторією 18+ (50 тис.+) частка – 16,85%. В цілому до важливих та резонансних історій соціального ток-шоу була привернута увага 12,24 млн українців***.

Важливою складовою січневого успіху телеканалу "Україна" стали прем’єри драматичних та мелодраматичних серіалів. Це прем’єра п’ятого сезону медичної драми "Жіночий лікар" (виробництва FILM.UA), яка відбулась з часткою 17,79%, рейтингом 6,51% за аудиторією 18+ (50 тис.+). В цілому картину переглянули 12,13 млн глядачів***. Серіал вихідного дня "Згадати себе" (спільного виробництва "Фільмстрім" і каналу "Україна") здобув частку 19,10%, рейтинг 7,37% за аудиторією 18+ (50 тис.+) та прихильність 5,61 млн глядачів***. Фільм "Діамантова корона" (виробництва "Київтелефільм") став найкращою програмою дня і отримав частку 20,21%, рейтинг 7,60% за аудиторією 18+ (50 тис.+) і викликав інтерес 5,62 млн глядачів***.

Раніше ми розповідали, телеканал "Україна", компанія Fremantle та 1+1 media уклали мирову угоду щодо форматів шоу "Маска" і "Маскарад".

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