"Новорічна ніч на каналі Україна" стала найкращим новорічним шоу на YouTube

У зйомках новорічного шоу взяли участь ТОП-артисти українського шоу-бізнесу

Повна версія зіркового шоу "Новорічна ніч на каналі Україна" зібрала рекордні 2,5 млн переглядів на YouTube – це найвищий показник серед повних YouTube-версій новорічних проєктів українських телеканалів 2021 року. Також, більше тижня грандіозне шоу телеканалу "Україна" впевнено трималося в ТОП-10 трендів YouTube.

Масштабний проєкт об'єднав в собі грандіозний концерт на Михайлівській площі Києва, ведучою якого стала Королева ночі Оля Полякова, і зоряне караоке з феєричним Володимиром Остапчуком.

"35 найкрутіших українських і світових хітів, найтехнологічніша і масштабна сцена на відкритому майданчику в Європі, веселі розіграші, несподівані конкурси, добірний гумор і вишуканий перформанс – в нашому шоу ми створили яскравий розважальний коктейль гарного настрою і святкового дива і цим точно потрапили в очікування діджитал-аудиторії. І як ми бачимо по результатам пошуку різних світових шоу, така запальна атмосфера легкості і драйву – це сьогодні один з головних трендів", – коментує директор департаменту розважальних програм телеканалу "Україна" Анатолій Сябро.

Нагадаємо, прем'єра шоу "Новорічна ніч на каналі Україна" відбулася 31 грудня в 20:00, в ефірі проєкт подивилися понад 7,5 млн українців

Нагадаємо, в оригінальному шоу "Маска" з'явиться розкішний цар звірів – міфічний чорний Лев. Раніше ми розповідали, що головний секрет шоу "Маска" охороняють бодігарди.

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