Канал "Украина" – канал №1 в январе

В январе 2021 года украинцы больше всего смотрели канал "Украина"

По итогам января 2021, канал "Украина" получил первенство по основным аудиториям: 18+, 4+ как в городах с населением более 50 тыс. жителей, так и по всей Украине. По аудитории 18+ (50 тыс. +)** доля канала составила 13,19%, рейтинг – 2,52%. По аудитории 4+ (Вся Украина)***: доля – 12,24%, рейтинг – 2,25%

2021 год канал "Украина" начал с крупных телевизионных событий.

16 января с грандиозным успехом состоялась премьера гипершоу "Маска" по формату мирового бестселлера The Masked Singer. "Маска" со старта покорила миллионы зрителей: аудитория первого и второго выпуска составляет 7,1 млн зрителей***. Первый и второй выпуски стали лучшими программами дня по всем основным аудиториям 18-54, 14-49, 18+, 4+ (города 50 тыс. +). Средняя доля двух выпусков шоу "Маска" по аудитории 18-54 (50 тыс. +) составила 17,01%, рейтинг – 5,23%, по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля была 22,08%, рейтинг – 8,55%. Пиковые показатели доли первого выпуска по аудитории 18+ (50 тыс. +) 26,2%, второго – 28,2%. Премьера звездного шоу "Маска" имеет огромный успех в YouTube. Первый эпизод проекта уже собрал 1,7 млн просмотров в рекордные для канала сроки. Всего на YouTube-канале шоу почти 6 млн просмотров. Оба выпуска грандиозного шоу канала вышли на первое место в трендах YouTube.

Канал "Украина" Фото: пресс-служба

Кроме того, в январе внимание интернет-аудитории привлекло масштабное праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі Україна" (эфир 31.12.2020 года), которое объединяло в себе грандиозный концерт на Михайловской площади Киева с ведущей Королевой ночи Олей Поляковой и звездное караоке с феерическим Владимиром Остапчуком. Полная версия звездного шоу собрала рекордные почти 3 млн просмотров на YouTube* – это самый высокий показатель среди полных YouTube-версий новогодних проектов украинских телеканалов 2021 года.

В январе в обновленном формате стартовал популярный общественно-резонансный проект "Главная тема" с ведущей Еленой Кот. Отныне зрителей ждет больше эксклюзива, интриги и масштабных экспериментов. В одном выпуске рассматривают не одну, а сразу 5 важных для общества тем: деньги, здоровье, качество жизни, безопасность и отдых. Премьерный выпуск проекта состоялся с долей 13,38%, рейтингом 5,43% по аудитории 18+ (50 тыс +).

Неизменными лидерами информационного пространства среди широкой аудитории были новости "Сегодня". В целом выпуски "Сегодня" в 15.00, 19.00 и 23.00 собрали у экранов 9,7 млн; 14 млн; 6,2 млн украинцев соответственно***. Лидером среди информационно-аналитических еженедельников остаются "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", доля проекта в январе составила 15,98%, рейтинг – 6,7% по аудитории 18+ (50 тыс. +).

Проект "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым был лидером своего слота по широкой аудитории. Доля проекта по аудитории 18-54 (50 тыс. +) составила 8,89%, по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля – 16,85%. В целом к ​​важным и резонансным историям социального ток-шоу было привлечено внимание 12,2 млн украинцев***.

Важной составляющей январского успеха канала "Украина" стали премьеры драматических и мелодраматических сериалов. Это премьера пятого сезона медицинской драмы "Женский доктор" (производства FILM.UA), которая состоялась с долей 17,79%, рейтингом 6,51% по аудитории 18+ (50 тыс. +). В целом картину посмотрели 12,13 млн зрителей***. Сериал выходного дня "Вспомнить себя" (совместного производства "Фильмстрим" и канала "Украина") получил долю 19,10%, рейтинг 7,37% по аудитории 18+ (50 тыс. +) и приверженность 5,6 млн зрителей***. Фильм "Алмазная корона" (производства "Киевтелефильм") стал лучшей программой дня и получил долю 20,21%, рейтинг 7,60% по аудитории 18+ (50 тыс. +) и вызвал интерес 5,6 млн зрителей***.

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