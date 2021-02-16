Зайві кілограми і целюліт: шанувальники не впізнали Крістіну Агілеру без фотошопу (фото)

Артистку не впізнали її шанувальники

Відома співачка Крістіна Агілера в 2000-х була дуже стрункою, але нині її форми стали більш апетитними. Артистка часто ділиться спокусливими фото в Instagram і, схоже, зовсім не переймається стосовно набраних кілограмів. Нещодавно Агілера потрапила в об'єктиви папараці.

На знімках, які з'явилися в Мережі, Крістіна постала в чорному купальнику в басейні. У соцмережах одні не впізнали свою улюблену співачку, а інші відзначили, що "вона має чудовий вигляд".

Багато хто також порівняв ці фото з кадрами з Instagram Агілери, які вона ретушує перед публікацією.

Крістіна Агілера Фото: instagram.com/xtina, instagram.com/aguilera.update

Крістіна – не єдина знаменитість, яка захоплюється ретушшю своїх фото, проте її ніколи не звинувачували в надмірному використанні фільтрів, як, наприклад, Кім Кардаш'ян і багатьох інших зірок.

Крістіна Агілера Фото: instagram.com/xtina, instagram.com/aguilera.update

Нагадаємо, минулого року Крістіна Агілера випустила чуттєвий кліп на саундтрек до фільму "Мулан".

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