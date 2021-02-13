Могилевська вручила Поляковій розкішний подарунок із золота (фото)

Співачка подарувала колезі по сцені незвичайну каблучку

Співачка Оля Полякова, яка потрапила в скандал, висловившись на адресу Тіни Кароль, похвалилася розкішним подарунком від Наталії Могилевської. Колега по сцені подарувала Поляковій каблучку на два пальця.

Каблучка – це добре, але подарунок до Дня закоханих у вас, ймовірно, вже готовий. Залишилося лише придумати, як провести з коханою людиною завтрашній святковий день. Усі класні ідеї ми зібрали в спецматеріалі Loveхакі до Дня святого Валентина.

Оля Полякова та Наталя Могилевська Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Повернемося до Олі Полякової. В Instastories вона показала каблучку від Могилевської, яка, за словами артистки, зроблена із золота. До 37-го дня народження Олі, її зіркова подруга замовила прикрасу з прізвищем Суперблондинки. Що ж, виглядає доволі ефектно.

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

"Подивіться який розкішний подарунок на день народження мені зробила Наташа Могилевська. Це каблучка, яке вдягається на два пальця з золота і на ній написано "Полякова". Наталочка, дякую", – прокоментувала відео Оля Полякова.

Нагадаємо, що раніше Камалія відреагувала на слова Полякової, яка назвала її "цицькатою і з товстими ногами".

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