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Ані Лорак зізналася, скільки їй готові заплатити за відверту фотосесію

Сьогодні, 18:23

Ані Лорак розповіла, що отримує пікантні пропозиції від чоловічих журналів. Видання хочуть, щоб співачка знялася в "гарячій" фотосесії

Фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, яка на днях представила нову пісня , hозповіла про відверті зйомкb для чоловічих журналів. Як зізналася співачка, вона отримує пропозиції знятися в стилі ню. За словами артистки, їй пропонують хороші гонорари.

"Періодично звертаються всілякі видання. Навіть гроші пропонують, тисяч 500 рублів (187 695 гривень), ось до мільйона доходило. Але мільйон – це значить фотосесія в стилі hot", – розповіла Ані Лорак в інтерв'ю в ефірі однієї з російських радіостанцій.

Судячи зі слів співачки, вона поки не погоджується на подібні пропозиції, проте досвід участі в таких зйомках у Лорак все ж є. У 2010 році артистка прикрасила обкладинку чоловічого журналу Maxim.

Ані Лорак для журналу Maxim
Ані Лорак для журналу Maxim
Фото: Spletnik

Ані Лорак для журналу Maxim
Ані Лорак для журналу Maxim
Фото: maximonline.ru/

Також у себе в Instagram співачка часто ділиться знімками, демонструючи свою фігуру.

(@Anilorak)

Раніше ми розповідали, що у Ані Лорак почалися проблеми з бізнесом.

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Джерело: maximonline.ru/

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