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Ані Лорак в обіймах українського актора знялася в новому кліпі (відео)

Сьогодні, 15:56

Співачка представила відео на пісню "Роздягнена", зняте на Мальдівах

Фото: YouTube

Поки в соцмережах все ще обговорюють слова Ані Лорак, яка попросила залишити Костянтина Меладзе в спокої, співачка випустила новий кліп на пісню "Роздягнена". Його знімали на Мальдівах три дні, а режисером стала Катя Царик.

Відео опубліковано в YouTube-каналі Ані Лорак. "Головний лейтмотив відео – потрібно міцно тримати свою мрію. Власне, як і в житті. Коли ми зустрічаємо любов, важливо, не розгубити це почуття, не дивлячись на всі зовнішні сили і перепони ", – говорить співачка.

Роль коханого Ані Лорак в кліпі виконав відомий український актор Олег Загородній. Сама ж артистка під час зйомок без страховки та спеціального навчання занурилася під воду у відкритому океані.

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Їй доводилося надовго затримувати дихання, в довгій сукні зі шлейфом заплутувалися ноги, але, незважаючи на всі труднощі, артистці вдалося здійснити задумане режисером.

Дивіться новий кліп Ані Лорак – Роздягнена:

Раніше Ані Лорак показала фото зі своєю підрослою донькою.

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кліп ані лорак
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