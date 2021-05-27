Як дві краплі: дев'ятирічну дочку Ані Лорак порівняли з матір'ю (фото)

Популярна співачка порадувала шанувальників рідкісним фото з дочкою. Дев'ятирічна Софія росте красунею!

Фото: Сьогодні

Популярна співачка Ані Лорак, яка почала виправдовуватися після звинувачень Меладзе у харасменті, показала зворушливе домашнє фото з дев'ятирічною дочкою Софією.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Світ живе онлайн і наші діти, здається, скоро будуть вивчати дистанційно абсолютно все, – пише під фото Ані Лорак. – Зараз Соня вчиться в онлайн-школі англійської мови, де є можливість займатися з вчителями з Англії та США. Я з великим інтересом спостерігаю за її результатами, але найголовніше – вона у захваті від самого процесу".

Фото: instagram.com/anilorak

Фанати співачки у коментарях підмітили, що Софія як дві краплі схожа на свою маму.

Чудова дівчинка Софія, як і її мама!

Ви дуже схожі

З роками вона все більше стає схожою на маму!

Дуже красиві! Радіємо успіхам Соні разом з вами!

Донечка у вас така вже доросла. Ви дуже схожі!

Нагадаємо, Ані Лорак мала виступати на премії RU.TV у Москві. Однак вперше за кілька років не прийшла на музичну премію. Шанувальники знаменитості пов'язують це з недавніми звинуваченнями співачки на адресу продюсера Костянтина Меладзе.

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