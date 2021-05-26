Оля Полякова пояснила, чому Ані Лорак відмовилася від звинувачень в домаганнях

Ані Лорак спростувала слова, що Костянтин Меладзе дивився на неї не тільки як на співачку. Оля Полякова знову заступилася за артистку

Ані Лорак, Костянтин Меладзе та Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нещодавно Оля Полякова підтримала Ані Лорак і заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим теж. сама Лорак трохи пізніше все спростувала. Полякова у себе в Instagram під час прямого ефіру з психологинею і гендерною експерткою Наталією Пашко прокоментувала ситуацію.

"Вона під серйозним соціальним тиском відмовилася від своїх слів, і сказала, що все перекрутили журналісти. Хоча що там перекручувати, якщо все було в прямій мові в інтерв'ю", – сказала артистка.

Співачка Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

Співачка додала, що Ані Лорак могла відмовитися від своїх слів через відсутність підтримки колег.

"Я була єдиною, і Найник Тетяна підтримала, бо теж розповіла про це. Всі інші, бажаючи обілити або виокремити себе з цієї ситуації, говорили: "Що ви, я не така, мені ніколи не можна навіть такого запропонувати". Хоча ці люди в приватних бесідах зовсім інакше говорять і зовсім інші речі розповідають ", – розповіла Оля Полякова в Instagram.

Раніше скандальну ситуацію прокоментував і продюсер Таїсії Повалій.

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