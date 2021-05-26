Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Оля Полякова пояснила, чому Ані Лорак відмовилася від звинувачень в домаганнях

Сьогодні, 18:23

Ані Лорак спростувала слова, що Костянтин Меладзе дивився на неї не тільки як на співачку. Оля Полякова знову заступилася за артистку

Ані Лорак, Костянтин Меладзе та Оля Полякова
Ані Лорак, Костянтин Меладзе та Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нещодавно Оля Полякова підтримала Ані Лорак і заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим теж. сама Лорак трохи пізніше все спростувала. Полякова у себе в Instagram під час прямого ефіру з психологинею і гендерною експерткою Наталією Пашко прокоментувала ситуацію.

"Вона під серйозним соціальним тиском відмовилася від своїх слів, і сказала, що все перекрутили журналісти. Хоча що там перекручувати, якщо все було в прямій мові в інтерв'ю", – сказала артистка.

Співачка Оля Полякова
Співачка Оля Полякова
Фото: facebook/polyakovamusic

Співачка додала, що Ані Лорак могла відмовитися від своїх слів через відсутність підтримки колег.

"Я була єдиною, і Найник Тетяна підтримала, бо теж розповіла про це. Всі інші, бажаючи обілити або виокремити себе з цієї ситуації, говорили: "Що ви, я не така, мені ніколи не можна навіть такого запропонувати". Хоча ці люди в приватних бесідах зовсім інакше говорять і зовсім інші речі розповідають ", – розповіла Оля Полякова в Instagram.

(@Polyakovamusic)

Раніше скандальну ситуацію прокоментував і продюсер Таїсії Повалій.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Податкова розпочала ліквідацію компанії Ані Лорак в Росії - ЗМІ Полякова пояснила свою пристрасть до оголення - чому цього не мають боятися жінки Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва
ані лорак Костянтин Меладзе Оля Полякова
Реклама

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд

Популярні статті

Сьогодні, 16:53Смачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

Сьогодні, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Сьогодні, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Сьогодні, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Сьогодні, 10:12Events

Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

Вчора, 20:06Здорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

Вчора, 19:30Зірково

Сергій Притула став батьком втретє

Вчора, 19:00Смачно

Класичний рецепт кексів у формочках

Вчора, 16:25Смачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

Вчора, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Вчора, 12:35Фаново

70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D

Вчора, 11:36Смачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

Вчора, 11:17Зірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

24 травняЗірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

24 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

Новини партнерів

Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти