Аліна Гросу не може прийняти свій вік: Я з 25-ма роками ніяк не могла змиритися

Телеканал "Україна" 20 червня покаже прем'єру національної премії "Українська пісня року 2020", на якій виступлять відомі українські артисти

Аліна Гросу Фото: прес-служба

За лаштунками концерту популярна співачка GROSU, яка раніше розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком, відверто розповіла, чи знає вона, що таке депресія перед днем народження, і як планує відзначати особисте свято.

Зірка українського шоу-бізнесу, артистка GROSU на сцені "Української пісні року" виконає свою першу україномовну пісню "Рушничок", яку співала ще у 6 років. На знімальному майданчику співачка розповіла, чи відчували коли-небудь депресію, пов’язану з днем народження.

"Мій день народження вже 8 червня. І нещодавно я давала інтерв’ю, відкрила текст і бачу, що редактори додали фразу: "Співачка випускає пісню, приурочену до свого дня народження – їй виповниться 26 років". То я навіть звернулась і попросила прибрати вік, бо нащо вказувати ті 26? Я з 25 ніяк не могла змиритись. В принципі, це ще молоді роки, але після 18 якось не дуже хочеться їх рахувати", – сказала Аліна.

Саме тому артистці не до душі великі гуляння, зустрічі та подарунки. Проте, як саме буде відзначати свято цього року – поки не знає.

"Мама мене штовхає на те, щоб гучно відсвяткувати цей день. Та, якщо чесно, я не дуже сильно люблю це свято. Тобто для мене день народження – це +1 рік. Я навіть не пам’ятаю, коли у мене було щасливе свято, таке, щоб я в цей день була весела. Мабуть, найкраще, коли його зустрічаю на роботі – серед найяскравіших спогадів ті, коли зустрічала його на знімальному майданчику або на сцені. А відпочинок і зустріч з друзями – це приємно, проте я звикла у цей день працювати", – зізнається зірка.

Вже 20 червня канал "Україна" покаже прем’єру премії "Українська пісня року 2020", де запалять найпопулярніші українські артисти Наталія Могилевська, Олег Винник, DZIDZIO, Ірина Білик, Руслана, Михайло Поплавський, Артем Пивоваров, GENA VITER, GROSU, Павло Зібров, Наталія Бучинська, Віталій Козловський, Алла Кудлай, Степан Гіга та багато інших. Ведучими пісенного шоу стали Олег Винник і Михайло Поплавський.

Дивіться національну українську премію "Українська пісня року 2020" 20 червня на телеканалі "Україна".

Раніше Аліна Гросу висловилася про роман з 37-річним Полянським.

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