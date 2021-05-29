Саша вбивав, люди допомагали: Аліна Гросу розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком

За словами співачки, коли уже йшло до весілля у них з колишнім чоловіком було два варіанти: або розлучитися, або спробувати все спочатку. Вони обрали другий варіант, але з цього так нічого і не вийшло

Співачка Аліна Гросу зі своїм колишнім Фото: Сьогодні

25-річна українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно підтвердила новий роман з 37-річним російським актором Романом Полянським, в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну відверто розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком.

Відео чергового випуску програми Слава+ опубліковано на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

За словами Аліни, коли все уже йшло до весілля у неї з Олександром Комковим було два варіанти: або розлучитися, або спробувати все спочатку. Пара обрала другий варіант, але з цього так нічого і не вийшло.

"Ми намагалися, хотіли оновити стосунки. Але якось відразу у нас все не зв'язалося, – заявила співачка. – Біда в тому, що часто буває так, що у стосунках людина все одно залишається сама. Абсолютна порожнеча. Ти повертаєшся додому, але вже немає жодних розмов. Стосунки змінюються кардинально".

На питання Дьоміна про те, чим її нинішній бойфренд відрізняється від попереднього, артистка відповіла:

"Насамперед, Рома – друг. Я не кажу, що це швидка допомога, що він мене врятував. Він намагався зробити все, аби я прийшла до тями, коли мені було максимально погано і я розуміла, що я починаю божеволіти".

Фото: "Сегодня"

Гросу стверджує, що у її колишнього чоловіка справи йдуть добре й у нього "все прекрасно у житті".

"Слава Богу, я не залишилася вдовою, – продовжує вона. – Але ми не спілкуємося. Це єдина така людина за все моє життя... Зазвичай всі, хто був зі мною у минулому, вони крокують зі мною і в майбутнє. Я вибірково ставлюся до оточення, якщо я довіряю, то вже до кінця. Коли все почало валитися, я зрозуміла, як він до мене ставитися. Саша трохи вбивав, інші люди допомагали".

Нагадаємо, Гросу прожила разом зі своїм чоловіком Олександром Комковим всього півроку. Вони одружилися влітку 2019 року, а вже до зими розійшлися. Причиною розлучення Олександр назвав "обопільну згоду".

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