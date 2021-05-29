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Саша вбивав, люди допомагали: Аліна Гросу розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком

Сьогодні, 11:02

За словами співачки, коли уже йшло до весілля у них з колишнім чоловіком було два варіанти: або розлучитися, або спробувати все спочатку. Вони обрали другий варіант, але з цього так нічого і не вийшло

Співачка Аліна Гросу зі своїм колишнім
Співачка Аліна Гросу зі своїм колишнім
Фото: Сьогодні

25-річна українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно підтвердила новий роман з 37-річним російським актором Романом Полянським, в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну відверто розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком.

Відео чергового випуску програми Слава+ опубліковано на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

За словами Аліни, коли все уже йшло до весілля у неї з Олександром Комковим було два варіанти: або розлучитися, або спробувати все спочатку. Пара обрала другий варіант, але з цього так нічого і не вийшло.

"Ми намагалися, хотіли оновити стосунки. Але якось відразу у нас все не зв'язалося, – заявила співачка. – Біда в тому, що часто буває так, що у стосунках людина все одно залишається сама. Абсолютна порожнеча. Ти повертаєшся додому, але вже немає жодних розмов. Стосунки змінюються кардинально".

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На питання Дьоміна про те, чим її нинішній бойфренд відрізняється від попереднього, артистка відповіла:

"Насамперед, Рома – друг. Я не кажу, що це швидка допомога, що він мене врятував. Він намагався зробити все, аби я прийшла до тями, коли мені було максимально погано і я розуміла, що я починаю божеволіти".

Фото: "Сегодня"

Гросу стверджує, що у її колишнього чоловіка справи йдуть добре й у нього "все прекрасно у житті".

"Слава Богу, я не залишилася вдовою, – продовжує вона. – Але ми не спілкуємося. Це єдина така людина за все моє життя... Зазвичай всі, хто був зі мною у минулому, вони крокують зі мною і в майбутнє. Я вибірково ставлюся до оточення, якщо я довіряю, то вже до кінця. Коли все почало валитися, я зрозуміла, як він до мене ставитися. Саша трохи вбивав, інші люди допомагали".

Нагадаємо, Гросу прожила разом зі своїм чоловіком Олександром Комковим всього півроку. Вони одружилися влітку 2019 року, а вже до зими розійшлися. Причиною розлучення Олександр назвав "обопільну згоду".

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