Аліна Гросу видала подробиці роману з 37-річним Полянським: Він друг, а не швидка допомога

На запитання ведучого Слави Дьоміна про те, чим її підкорив російський актор, співачка спочатку пожартувала

Співачка Аліна Гросу закрутила новий роман Фото: Сьогодні

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно підтвердила роман з 37-річним російським актором Романом Полянським, в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну розповіла, чим її підкорив новий обранець.

Відео чергового випуску програми Слава + опубліковано на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

На питання Дьоміна про те, чим її підкорив Роман Полянський, співачка спочатку віджартувалася.

"Він не тільки актор, він ще й режисер. Я просто дуже корислива, – сміється Аліна Гросу. – Рома – друг, насамперед. Я не кажу, що це "швидка допомога" [...] Він з'явився у потрібний час в потрібному місці... Найжахливіше, що аудиторія любить, коли артист страждає. Чому я маю страждати довгий час? Слава Богу, тьху-тьху, я не залишилася вдовою".

За словами артистки, вони з Романом Полянським дуже схожі.

"Рома ставиться дуже добре до всього, що подобається мені, – додала Гросу. – Ми дуже схожі. Коли познайомилися, я була абсолютно не домашньою – любила десь бувати. А зараз мені подобаються домашні посиденьки".

Про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року, коли співачка почала постити фото з Полянським. Ми навіть писали про 5 доказів того, що Аліна Гросу і Роман Полянський – пара.

Нагадаємо, Гросу прожила разом зі своїм чоловіком Олександром Комковим всього півроку. Вони одружилися влітку 2019 року, а вже до зими розійшлися. Причиною розлучення Олександр назвав "обопільну згоду".

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