Аліна Гросу напророкувала собі розлучення: "Ніби відчувала це"

Співачка відчувала, що в її житті відбудуться такі зміни

Українську співачку Аліну Гросу знову видають заміж. На цей раз це роблять її фанати. Зірці приписують роман з російським актором Романом Полянським. В принципі, Аліна побічно вже підтвердила їхні романтичні стосунки. Однак зараз не про це!

В інтерв'ю "Зіркоманії" на телеканалі "Україна 24" Гросу зізналася, що напророкувала собі розлучення з ексчоловіком Олександром Комковим.

Всі ж пам'ятають пісню "Голый король", де артистка розповідає про зраду? Після виходу трека Аліна якраз і розповіла про розлучення. Виявилося, що Гросу купила цю пісню у автора ще задовго до всіх сумних подій в особистому житті. До слова, одним пісні Аліна пише сама, а деякі купує у інших авторів.

"Пісня "Голый король" була куплена набагато раніше, ніж вийшла. Я ніби відчувала це, тому купувала такі пісні", – каже Аліна.

Аліна Гросу з чоловіком Олександром Фото: instagram.com/alina_grosu

Сюжет цього треку Аліна Гросу називає віщим для себе. Шлюб співачки з російським бізнесменом Олександром Комковим розсипався через пів року після розкішного весілля в Італії.

"Ми почали по-різному думати. Мені було важливо, що зараз, і які цілі на майбутнє. А для нього було важливо, що буде в майбутньому, а зараз – це таке...Він мене поставив перед фактом, що хоче нового життя, і я запитала, чи є у нього хтось. Каже – познайомився", – згадала Гросу.

За словами Аліни, найскладнішим було у всьому зізнатися родині.

"Мені було соромно. Я не виправдала надій якихось, як мені здавалося. Тому що мене виховували: одна любов на все життя", – зізналася співачка.

Тому про невдалий шлюб співачка досі не поговорила з бабусею. Переживання тих стосунків і нової закоханості лягли в основу пісень з нового альбому співачки. Він називається лаконічно – "Гросу".

Повне інтерв'ю Аліни Гросу для "Зіркоманії" дивіться нижче:

Нагадаємо, Аліна Гросу розповіла, що не так з костюмом Троянди на шоу "Маска".

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