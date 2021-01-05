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Актриса Таня Робертс все ж померла після спростування новини про її смерть

Сьогодні, 19:38

"Дівчина Бонда" померла в лікарні 5 січня

З новиною про смерть американської акторки та моделі Тані Робертс сталася справжня плутанина. У понеділок, 4 січня, повідомлялося, що вона померла у віці 65 років в лікарні.

Наступного дня офіційний представник зірки спростував цю інформацію, повідомивши, що Робертс жива, хоча й перебуває у важкому стані.

Таня Робертс
Таня Робертс
Фото: Getty Images

Сьогодні, 5 січня, Таня Робертс померла в лікарні Лос-Анджелеса. Про це TMZ розповів її партнер Ленс О'Брайен, якому про смерть актриси повідомив її лікар.

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Жінка була госпіталізована 24 грудня після того, як втратила свідомість, гуляючи з собаками. У неї діагностували інфекцію сечовивідних шляхів, Робертс була підключена до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що раніше від коронавірусу помер виконавець ролі людини-амфібії Володимир Коренєв.

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