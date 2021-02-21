WhatsApp обмежить роботу акаунтів: що заборонять

Користувачі не зможуть читати і відправляти повідомлення

WhatsApp ввів нову політику конфіденційності. Тепер користувачі, які не приймуть умови компанії, будуть обмежені в користуванні месенджером.

Про це повідомляється на сайті технічної підтримки.

Йдеться про користувачів, які відмовляться приймати нові правила конфіденційності до 15 травня. Після цього терміну сервіс частково обмежить функціональність програми.

Зокрема, не можна буде читати і відправляти повідомлення, при цьому дзвінки та SMS залишаться доступними.

"Ви можете прийняти зміни після 15 травня. Щодо вашого облікового запису почне діяти політика роботи з неактивними користувачами. До 15 травня ви зможете експортувати історію своїх чатів на платформах Android і iPhone, а також завантажити звіт про свій обліковій запис", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше WhatsApp зобов'язав своїх користувачів ділитися особистими даними з Facebook. Тепер Facebook, а також його родинні компанії зможуть отримати дані про номер телефону, фото і ім'я профілю, відомості про транзакції, номери, збережені в телефонних книжках, інформацію про мобільні пристрої користувачів WhatsApp і навіть їхні IP-адреси (відповідно, і потенційне місцезнаходження).

При цьому в компанії підкреслили, що Facebook не матиме доступу до листування і списків контактів користувачів WhatsApp.

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