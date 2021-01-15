В операційній системі Windows виявили уразливість

Зловмисник може підібрати ключі реєстру і заволодіти доступом до системи

В операційній системі Windows 10 виявлена уразливість "нульового дня".

Про це повідомив у Twitter дослідник інформаційної безпеки Джонас Л.

Як пише ZDNet, посилаючись на французького фахівця з кібербезпеки Клемана Лабро, зловмисник може підібрати ключі реєстру і заволодіти доступом до системи, скориставшись прогалинами в Endpoint Mapper і DNSCache. Дані компоненти використовуються в ході встановлення операційної системи.

Скомпрометовані компоненти не зашкодять користувачам нових версій ОС, але в Windows 7 і Windows Server 2008 вони не володіють обмеженими привілеями. За словами фахівців, йдеться про уразливість "нульового дня", тобто проблеми, для якої ще немає рішення. Оскільки компанія Microsoft припинила підтримувати свої старі системи, ймовірність закриття виявленого пролому дуже мала.

Зазначається, що шкідлива програма запускається при відкритті користувачем файлу з даними в форматі JET, створеного хакерами.

Нагадаємо, Microsoft випустили жовтневе оновлення Windows 10. Головні зміни в Операційної Системі – новий дизайн меню "Пуск" і розширені функції браузера Microsoft Edge.

Раніше Microsoft і SpaceX домовилися про підключення хмари Azure до супутників Starlink.

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