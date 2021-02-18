Facebook, Google і Twitter разом розберуться зі шкідливим контентом

Технологічні гіганти створили спільні принципи роботи

Дев'ять технологічних гігантів створили спільні принципи роботи зі шкідливим контентом та поведінкою в інтернеті.

Про це повідомляє Axios.

Спільнота найбільших світових компаній – Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify і Vimeo – буде займатися розробкою принципів реагування на шкідливий контент в Мережі.

Ці принципи будуть засновані на зобов'язаннях членів спільнот, в тому числі:

передбачення ризиків неналежної поведінки в мережі при розробці продукту, а також створення способів їх запобігання;

прийняття чітких і послідовних правил, пов'язаних з контентом і поведінкою користувачів в мережі;

інвестування в благополуччя та стійкість співробітників, що працюють з конфіденційними матеріалами;

перевірка ефективності політики стосовно шкідливого контенту або поведінки в інтернеті.

Видання зазначає, що ініціатива навряд чи вплине на вже існуючі підходи компаній до управління контентом користувачів, але при цьому дозволить визначити внутрішні принципи, необхідні при розробці власної політики.

"Поліпшення всіх передових практик і їх поширення є кроком на шляху до встановлення більшої довіри між владою і технологічними компаніями", – заявив радника спільноти Алекса Фірстов.

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