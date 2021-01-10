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Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Сьогодні, 13:38

WhatsApp з 8 лютого буде завжди передавати дані про користувачів у Facebook

WhatsApp з 8 лютого на постійній основі передаватиме дані своїх користувачів у Facebook. Повідомлення про зміни політики конфіденційності користувачі цього додатка почали отримувати нещодавно.

Для тих, хто не згоден з новими умовами WhatsApp і захоче перейти на інший месенджер, Сьогодні.Lifestyle розповідає, чим замінити звичний "вотсап", щоб було і зручно, і сучасно.

5 кращих альтернатив WhatsApp в 2021 році

1. Telegram

Важко повірити, що хтось все ще не користується Telegram, але якщо ви з числа таких, терміново скачайте цей додаток.

Скріншот: telegram.org

У Телеграм за замовчуванням використовується наскрізне шифрування для голосових дзвінків, щоб ніхто не міг підслуховувати ваші розмови.

Тут також можна ділитися мультимедіа файлами, записувати голосові повідомлення, відео та отримувати найсвіжішу інформацію з різних каналів. Наприклад, Сьогодні.

Додаток має зручний інтуїтивний інтерфейс, дозволяє підключати кілька пристроїв одночасно, а також створювати чати до 200 000 учасників.

2. Signal

Скріншот: signal.org

Signal – це безкоштовний месенджер, який застосовує надійне шифрування даних і працює на всіх мобільних платформах.

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Додатком користуватися легко. У ньому також є голосові і відеодзвінки. Signal має десктопну програму для комп'ютера. А ось анімованих емодзі в ньому немає.

3. Threema

Скріншот: threema.ch

Мессенджер Threema використовує наскрізне шифрування для всіх типів повідомлень, включаючи текстові, голосові дзвінки, файли і групові чати.

Для використання програми не потрібен номер телефону, чати можна захищати паролем, є також додаток для браузера.

З мінусів – месенджер Threema платний.

4. Element

Скріншот: element.io

Універсальне додаток для безпечного чату, що використовує відкриту глобальну мережу, захищену наскрізним шифруванням.

Element зручний у використанні, в ньому є відеодзвінки, чати, можливість обмінюватися мультимедіа файлами. Доступний для, Android, iOS, macOS, Windows і Linux.

5. Wire

Скріншот: wire.com

Додаток Wire здійснює відео і аудіо комунікацію, підтримує режим демонстрації екрану 1:1 для групових чатів, синхронізацію між пристроями (до 8-ми одночасно). У додатку Wire є платні опції.

Раніше ми писали, що Facebook запустив перехресний чат між Messenger та Instagram .

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