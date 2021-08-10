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Телеведучі порадили 3 автора, книги яких читаються на одному диханні

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
10 серпня, 12:05
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Ведучі новин "Сьогодні" на каналі "Україна" поділилися творами, які допомагають їм відволіктися ввечері, а іноді, не дають заснути вночі до останнього розділу
Телеведучі рекомендують: 3 учасника, книги яких читаються на одному диханні
Телеведучі рекомендують: 3 учасника, книги яких читаються на одному диханні / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Марина Кухар – віддана прихильниця норвезького письменника Ю Несбьо, відомого завдяки детективним романам про інспектора Харрі Холе. Головний герой, незважаючи на важкий характер і боротьбу з власними кошмарами, розкриває заплутані кримінальні справи і затримує небезпечних злочинців.

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Раніше ведуча навіть давала свій ТОП-5 рекомендованих книг для прочитання.

Ведуча Марина Кухар
Ведуча Марина Кухар / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведуча стверджує, що серія гостросюжетних багатошарових романів точно не дасть занудьгувати:

Перший твір вийшов в 1997 році, останній – в 2019-му. Легке чтиво для вечора. Крім переказування сюжетних перипетій, автор розважає різними фактами про життя Норвегії. Я проковтнула всі 12 книг десь за два тижні.

Ведучий Максим Сікора
Ведучий Максим Сікора / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Стежить і за новинками сучасної української літератури, і захоплюється зарубіжною класикою Максим Сікора. А недавно ведущий почав читати цикл історичних новел австрійського письменника Стефана Цвейга – "Зоряний годинник людства":

Я зрозумів, що вже прочитав майже всі твори Цвейга, крім історичних романів і цих нарисів. Тому, вирішив надолужувати. Деякі його романи, як наприклад, "Нетерпіння серця" – коли буквально ковтав за одну ніч.

Ведучий Віталій Школьний
Ведучий Віталій Школьний / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Віталій Школьний зізнається – почав знайомитися з українськими казками, перш, ніж рекомендувати їх своїй племінниці. Ведучий відзначає, що останнім часом з'являється все більше хороших творів для дітей.

А ще, Віталій Школьний озвучив книгу "Запах думки" американського письменника Роберта Шеклі для соціального проекту "Книги, что говорять", щоб діти з порушенням зору мали можливість ознайомитися з необхідною для навчання літературою.

Як зірки змушують дітей читати – дивіться відео:

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Раніше ми з'ясували, як навчити дитину читати швидше і більше: п'ять порад батькам.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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