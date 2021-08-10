Телеведущие посоветовали 3 автора, книги которых читаются на одном дыхании

Ведущие новостей "Сегодня" на канале "Украина" поделились произведениями, которые помогают им отвлечься вечером, а иногда, не дают уснуть ночью до последней главы

Телеведущие рекомендуют: 3 автора, книги которых читаются на одном дыхании / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Марина Кухар – преданная поклонница норвежского писателя Ю Несбе, известного благодаря детективным романам о инспекторе Харри Холе. Главный герой, несмотря на тяжелый характер и борьбу с собственными кошмарами, раскрывает запутанные уголовные дела и задерживает опасных преступников.

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Ранее ведущая даже давала свой ТОП-5 рекомендованных книг для прочтения.

Ведущая Марина Кухар / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая утверждает, что серия остросюжетных многослойных романов точно не даст заскучать:

Первое произведение вышло в 1997 году, последнее – в 2019-м. Легкое чтиво для вечера. Кроме пересказывания сюжетных перипетий, автор развлекает различными фактами о жизни Норвегии. Я проглотила все 12 книг где-то за недели две.

Ведущий Максим Сикора / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Следит и за новинками современной украинской литературы, и увлекается зарубежной классикой Максим Сикора. А недавно ведущий принялся читать цикл исторических новелл австрийского писателя Стефана Цвейга – "Звездные часы человечества":

Я понял, что уже прочитал почти все произведения Цвейга, кроме исторических романов и этих очерков. Поэтому, решил наверстывать. Некоторые его романы, как например, "Нетерпение сердца" – когда буквально глотал за одну ночь.

Ведущий Виталий Школьный / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виталий Школьный признается – начал знакомиться с украинскими сказками, прежде, чем рекомендовать их своей племяннице. Ведущий отмечает, что в последнее время появляется все больше хороших произведений для детей.

А еще, Виталий Школьный озвучил книгу "Запах мысли" американского писателя Роберта Шекли для социального проекта "Книги, що говорять", чтобы дети с нарушением зрения имели возможность ознакомиться с необходимой для обучения литературой.

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Ранее мы выяснили, как научить ребенка читать быстрее и больше: пять советов родителям.