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Що почитати під час локдауна: топ-5 книг від телеведучої Марини Кухар

Сьогодні, 16:20

Телеведуча новин "Сьогодні" назвала своїх фаворитів 2020 року

Популярна ведуча новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Марина Кухар розповіла, які з прочитаних в минулому році книг, готова перечитувати і радити друзям.

Телеведуча Марина Кухар
Телеведуча Марина Кухар
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У минулому році у всіх нас було більше часу вдома. У тому числі і на книги. З того, що я прочитала, можу порадити ці п'ять", – розповіла Марина Кухар.

"Бруд цвинтарний" Мартіна О Кайна

"Бруд цвинтарний" Мартіна О Кайна
Фото: скриншот

Роман, який чекав перекладу з гельської майже сім десятиліть. Його вважали занадто "Джойсівським". Вся книга – розмови мерців про живих. Всі персонажі – віджили своє і десь на кладовищі в Ірландії в післявоєнні часи ведуть між собою розмови. Для мене це – роман про марність – з досконалими діалогами.

"Третій поліцейський" Фланьо О'Брайен

"Третій поліцейський" Фланн О'Брайен
Фото: скриншот

Відразу, як дочитала "Бруд цвинтарний", захотілося згадати ще одного геніального ірландця. І взялася перечитувати "Третього поліцейського". Фантастичний чорний гумор, абсурд і викривлена реальність. Книга, розхитує свідомість, як на гойдалках. Божевільний, абсурдний, нелогічний Всесвіт.

"Економіка добра і зла" Томаша Седлачека

"Економіка добра і зла" Томаша Седлачека
Фото: Meduza

Мені було цікаво, як можна суху науку зробити пригодницьким бестселером. Вибудувати на міфах, починаючи з "Епосу про Гільгамеша" та Біблії – логіку розвитку нашої цивілізації. Легко і доступно. І думально. "Хоча все, що нас оточує, має цінність, але тільки деякі речі мають ще й ціну".

"Безмовний пацієнт" Алекса Міхаелідеса

"Безмовний пацієнт" Алекса Міхаелідеса
Фото: knigomania.in.ua

Ще один бестселер, який потрапив в руки. Легке чтиво, якщо так можна назвати трилер-детектив. Незаяложений сюжет, несподіваний фінал. Головна героїня замовкла після вбивства чоловіка. Її вважають головною підозрюваною. І поки вона мовчить, психотерапевт намагається з'ясувати, що ж привело до такої розв'язки. Динамічно, інтригує, тримає в напрузі. Трохи є кліше і штампів, але це вже як для вибагливого читача.

Ю Несбьо – ціла серія детективів про Харрі Холе, який ловить серійних вбивць

"І проллється кров" Ю Несбьо
"І проллється кров" Ю Несбьо
Фото: rozetka.com.ua

Перший роман вийшов у 1997 році, останній – в 2019 році. Є чим зайняти очі. Легке читання для зимового вечора. Крім перипетій детектива, автор розважає всілякими фактами про життя Норвегії. Я проковтнула всі 12 за пару тижнів.

Тим часом ми з'ясували, чим зайнятися одному вдома під час карантину: п'ять ненудних ідей.

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книги читання кухар
Джерело: Сьогодні
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