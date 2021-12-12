Как перестать все контролировать – советы психолога

В психологии есть термин "Контрол-фрик", который описывает людей с маниакальным желанием все контролировать. Как от этого избавиться, разбираемся со специалистом

Как перестать все контролировать? / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущая постоянной рубрики "Жить легко с Адамовой", которая выходит в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", психолог Елена Адамова рассказала, как в сложный эмоциональный период стать спокойнее и перестать контролировать все вокруг.

По словам психолога, для того чтобы постоянный контроль ушел из вашей жизни, нужно переместить акцент с других людей на себя. Ваша жизнь должна быть интересна прежде всего именно вам, для этого следует понять – кто вы, в чем ваша цель, куда вы двигаетесь.

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Постарайтесь установить дружеские и доверительные отношения с детьми, в первую очередь интересуйтесь их жизнью, а не контролируйте ее.

Работайте над собственной уверенностью и самооценкой. Уверенность в себе – это, прежде всего, точное понимание, что вы в силах справиться со всеми проблемами и задачами.

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Обычно причиной тревожного фона есть несколько состояний – страх, нарушение сна и нервного состояния. Если с первым можно справиться самостоятельно, то постоянно переживая нарушение психического состояния, следует обратиться к специалистам, – комментирует Елена Адамова. – Попытайтесь выровнять свое эмоциональное состояние, ведь ваше психическое состояние зависит от ощущения внутренней безопасности.

Техника, которую рекомендуют психолог

Эксперт советует пройти технику "избавления от тревожности", для этого следует:

визуализировать и подробно рассмотреть свои страхи;

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спросить себя: "Как я справлюсь с этим страхом, если он сбудется?";

почувствовать внутреннюю поддержку и сказать себе: "Я справлюсь!".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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