Як полюбити себе та позбутися недоліків – розповіла солістка гурту KAZKA

Насолоджуватися своїм відображенням у дзеркалі, любити своє тіло, не засмучуватися стосовно зморшок, складок на животі чи целюліті. Як полюбити себе такою, яка ти є, радить українська зірка

Як впоратися з проблемами самооцінки / Фото: Колаж: Сьогодні

У відвертому інтерв'ю в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" з ведучими Лілією Ребрик та Григорієм Германом солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла, які мала проблеми із самосприйняттям і як їх позбулася.

Відома українська артистка, 29-річна Олександра Зарицька – кумир мільйонів. Її голос і зовнішність порівнюють з Адель, але співачка зізналася, що раніше страждала від невпевненості та моторошної самокритичності. Як і співачка Адель, останнім часом дівчина помітно схудла – на 20 кг.

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Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька / Фото: пресслужба

Сьогодні зірка відчуває абсолютну гармонію із собою, хоча зізнається – раніше мала проблеми із любов'ю до себе.

У моєму житті був момент, коли я не хотіла навіть дивитись у дзеркало. Це було дуже важко, бо ти постійно маєш поганий настрій, – сказала солистка группы KAZKA в эфире канала "Украина".

У такі моменти співачку завжди рятувала творчість. Зараз ці проблеми в далекому минулому. Зарицька також розповіла, як подолати проблеми самосприйняття.

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Якщо ти ставишся класно до себе, любиш себе у дзеркалі, маєш впевненість у своєму вигляді, навіть у якихось складочках на тілі, то з часом люди це зрозуміють і теж закохаються у тебе, – комментирует участница гипершоу "МАСКА", певица Александра Зарицкая. – Якщо ти себе любиш і приймаєш, то ніякий булінг не працює.

Сьогодні в планах солістки гурту KAZKA – випускати нові хіти, танцювати та шукати справжнє кохання, яке раз і на все життя.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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