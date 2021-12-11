Як пережити кризу середнього віку – поради психолога

Ведуча постійної рубрики "Жити легко з Адамовою", яка виходить у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог Олена Адамова розповіла, як у складний емоційний період стати спокійнішим і перестати контролювати все довкола.
Емоційний стан, який людина відчуває у віці від 30 до 50 років, пов'язаний з переоцінкою життєвого досвіду, здатний ввести у глибоку депресію. Ми починаємо думати, що життя минає, а старість не за горами.
В такі моменти багато хто втрачає впевненість, з'являється тривожність та постійний контроль усіх оточуючих.
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За словами психолога, для того, щоб постійний контроль пішов з вашого життя, потрібно перемістити акцент з інших людей на себе. Ваше життя має бути цікавим насамперед саме вам, для цього слід зрозуміти – хто ви, в чому ваша мета, куди ви рухаєтеся.
Постарайтеся встановити дружні та довірчі стосунки з дітьми, насамперед цікавтеся їхнім життям, а не контролюйте його.
Працюйте над власною впевненістю та самооцінкою. Впевненість у собі – це, перш за все, точне розуміння, що ви можете впоратися з усіма проблемами та завданнями.
Зазвичай причиною тривожного фону є кілька станів – страх, порушення сну та нервового стану. Якщо з першим можна впоратися самостійно, то постійно переживаючи порушення психічного стану слід звернутися до фахівців, – коментує Олена Адамова. – Спробуйте вирівняти свій емоційний стан, адже ваш психічний стан залежить від відчуття внутрішньої безпеки.
Техніка, яку радить психолог
Експерт радить пройти техніку "позбавлення від тривожності", для цього слід:
візуалізувати та докладно розглянути свої страхи;
запитати себе: "Як я впораюся з цим страхом, якщо він справдиться?";
відчути внутрішню підтримку та сказати собі: "Я впораюся!".
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
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