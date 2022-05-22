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5 порад, як припинити нервувати

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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22 травня, 17:46
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Як протистояти стресу і не впасти у депресію
Як протистояти стресу і не впасти у депресію

Стрес став частиною нашого життя. На кожного він впливає по-різному. Процес впливу на людей різного віку описали психологи онлайн-платформи "Розкажи мені", а також дали поради, як зменшити вплив стресу на організм.

Варто знати, що діти більше піддаються стресові, ніж дорослі. Від 6 місяців до 10 років під впливом негативних соціальних факторів малюки можуть почати проявляти агресію, або стати замкнутими, часто спостерігаються перепади настрою, порушення сну, біль голови.

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У дорослих в результаті постійних стресових ситуацій з'являється переїдання або недоїдання, апатія, депресія, підвищений тиск, ослаблення імунітету.

У людини похилого віку стан стресу може викликати важкі реакції, що супроводжуються підвищеною стомлюваністю, зниженням ваги, розвитком діабету, дисфункцією щитовидної залози і т.д.

Як знизити стрес і перестати нервувати:

  • Займіться спортом (легка ходьба, прогулянки на свіжому повітрі, біг, плавання, йога, медитація, заняття з тренером тощо).
  • Більше спілкуйтеся з друзями та близькими.
  • Займіться улюбленою справою (малювання, танці, слухайте музику, грайте у шахи, вишивайте…).
  • Почніть планувати свій день. Робіть нотатки, о котрій годині ви будете дивитися новини, готувати їжу, читати книгу, спілкуватися з подругою, грати з дитиною, лягати спати.
  • Допомагайте іншим. Станьте волонтером, приготуйте їжу літній сусідці, допоможіть прибрати двір незнайомій людині.

Більше про те, як стрес впливає на організм залежно від віку читайте на сайті Vogue.ua.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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