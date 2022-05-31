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Грейс Келлі та князь Реньє III – історія кохання

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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31 травня, 17:32
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31 травня – день народження тринадцятого князя Монако з династії Гримальді – Реньє ІІІ. Розповідаємо про те, як йому вдалося спокусити одну із найвидатніших актрис золотої епохи Голлівуду – Грейс Келлі
Історія кохання та трагедії Грейс Келлі та князя Монако Реньє III
Історія кохання та трагедії Грейс Келлі та князя Монако Реньє III / Фото: Колаж: Сьогодні

Пишуть, що князь Монако Реньє III та Грейс Келлі закохалися одне в одного з першого погляду. Звичайно, так повинні починатися історії про прекрасну дівчину з простої сім'ї, яка стала принцесою. Розбираємось, чи це так.

Про відносини Грейс та монарха існує легенда, яка, на наш погляд, вдало описує їхній шлюб. Друг Реньє, мільярдер Арістотель Онассі, жартома порадив йому одружитися з Мерилін Монро або Грейс Келлі, щоб підняти імідж Монако. Чи сприймав її серйозно князь, можемо тільки здогадуватися.

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Грейс Келлі та князь Монако Реньє III
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III / Фото: vogue.ua

Голлівудська зірка та князь Монако познайомилися у 1955 році. Актриса була головою американської делегації на Каннському кінофестивалі і серед її обов'язків була зустріч та фотосесія з Реньє. Як свідчить легенда, ні Грейс, ні князь не були раді цій зустрічі – у актриси виникли проблеми із сукнею та зачіскою, їй довелося півдня простояти у пробках. Але при особистій зустрічі співрозмовники сподобалися один одному, а це призвело до романтичного листування. Менш ніж за рік Грейс стала княгинею Монако.

Грейс Келлі
Грейс Келлі / Фото: vogue.ua

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Грейс Келлі народилася в США в багатій та впливовій сім'ї. Вона здобула хорошу освіту, працювала фотомоделлю, намагалася прорватися до Голлівуду та здійснити свою мрію. На момент знайомства з Реньє, Грейс була знаменитою, на її рахунку понад 10 фільмів, один "Оскар" та слава найкасовішої актриси свого часу.

Грейс Келлi
Грейс Келлi / Фото: Getty Images

Після весілля, звісно, від кінокар'єри їй довелося відмовитись – цього вимагав королівський протокол. Альфред Хічкок любив Грейс і навіть кілька разів намагався повернути її на екран, але незважаючи на бажання Келлі, таку вільність княгиня не могла собі дозволити. Через десятиліття вона розповіла журналістам, що найбільше жалкує, що їй довелося покинути кінематограф.

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Грейс Келлі на зйомках фільму "Вікно у двір"
Грейс Келлі на зйомках фільму "Вікно у двір" / Фото: vogue.ua

Грейс та Реньє були однією з найулюбленіших пар світу. Популярність княгині можна порівняти з любов'ю до принцеси Діани. Публіка її любила і саме завдяки їй Монако став одним із центрів багатого життя.

У шлюбі Грейс здебільшого займалася благодійністю та вихованням трьох дітей.

Грейс Келлі та князь Монако Реньє III | Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III / Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III | Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III / Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III | Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III / Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III | Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III / Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III | Фото: vogue.ua
Грейс Келлі та князь Монако Реньє III / Фото: vogue.ua
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Після шикарного святкування 25-ї річниці весілля сталася трагедія – під час поїздки з дочкою Стефанією у Грейс стався інсульт, вона втратила керування та автомобіль злетів зі схилу гори.

Дочка залишилася живою, але Грейс Келлі отримала тяжкі травми. Лікарі дійшли висновку, що рани та травми несумісні з життям і, з дозволу Реньє, відключили апарати штучного дихання. Вона померла 14 вересня 1982 року у віці 52 років.

Грейс Келлі, 1979
Грейс Келлі, 1979 / Фото: Getty Images

Похорон Грейс Келлі дивився у прямому ефірі понад 100 мільйонів глядачів. Князь Реньє залишився вдівцем і після смерті у 2005 році був похований поряд із дружиною у сімейному склепі Грімальді.

Вам буде цікаво дізнатися, що онук Грейс Келлі став амбасадором модного будинку Dior.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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