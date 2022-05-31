Грейс Келли и князь Ренье III – история любви

31-го мая – день рождения тринадцатого князя Монако из династии Гримальди – Ренье ІІІ. Рассказываем о том, как ему удалось соблазнить одну из величайших актрис золотой эпохи Голливуда – Грейс Келли

История любви и трагедии Грейс Келли и князя Монако Ренье III / Фото: Коллаж: Сегодня

Пишут, что князь Монако Ренье III и Грейс Келли влюбились друг в друга с первого взгляда. Конечно, так должны начинаться истории о прекрасной девушке из простой семьи, ставшей принцессой. Разбираемся, так ли это.

Об отношениях Грейс и монарха существует легенда, которая, на наш взгляд, удачно описывает их брак. Друг Ренье, миллиардер Аристотель Онасси,с в шутку посоветовал ему жениться на Мэрилин Монро или Грейс Келли, чтобы поднять имидж Монако. Воспринял ли ее серьезно князь, можем только догадываться.

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Грейс Келли и князь Монако Ренье III / Фото: vogue.ua

Голливудская звезда и князь Монако познакомились в 1955 году. Актриса была главой американской делегации на Каннском кинофестиваля и среди ее обязанностей была встреча и фотосессия с Ренье. Как гласит легенда, ни Грейс, ни князь не были рады этой встрече – у актрисы возникли проблемы с платьем и укладкой, ей пришлось полдня простоять в пробках. Но при личной встрече собеседники друг другу понравились, а это привело к романтической переписке. Меньше чем через год Грейс стала княгиней Монако.

Грейс Келли / Фото: vogue.ua

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Грейс Келли родилась в США в богатой и влиятельной семье. Она получила хорошее образование, работала фотомоделью, пыталась прорваться в Голливуд и осуществить свою мечту. На момент знакомства с Ренье, Грейс была знаменитой, на ее счету более 10 фильмов, один "Оскар" и слава самой кассовой актрисы своего времени.

Грейс Келли / Фото: Getty Images

После свадьбы, конечно, от кинокарьеры ей пришлось отказаться – этого требовал королевский протокол. Альфред Хичкок обожал Грейс и даже несколько раз пытался вернуть ее на экран, но несмотря на желание Келли, такую вольность княгиня не могла себе позволить. Спустя десятилетия она рассказала журналистам, что больше всего сожалеет о том, что ей пришлось покинуть кинематограф.

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Грейс Келли на съемках фильма "Окно во двор" / Фото: vogue.ua

Грейс и Ренье были одной из самых любимых пар мира. Популярность княгини можно сравнить с любовью к принцессе Диане. Публика ее обожала и именно благодаря ей Монако стал одним из центров богатой жизни.

В браке Грейс в основном занималась благотворительностью и воспитанием троих детей.

Грейс Келли и князь Монако Ренье III / Фото: vogue.ua Грейс Келли и князь Монако Ренье III / Фото: vogue.ua Грейс Келли и князь Монако Ренье III / Фото: vogue.ua Грейс Келли и князь Монако Ренье III / Фото: vogue.ua Грейс Келли и князь Монако Ренье III / Фото: vogue.ua 1 /5

После шикарного празднования 25-й годовщины свадьбы случилась трагедия – во время поездки с дочерью Стефанией у Грейс произошел инсульт, она потеряла управление и автомобиль слетел со склона горы.

Дочь осталась жива, но Грейс Келли получила тяжелейшие травмы. Доктора пришли к выводу, что раны и травмы несовместимо с жизнью и, с разрешения Ренье, отключили аппараты искусственного дыхания. Она умерла 14 сентября 1982 года в возрасте 52 лет.

Грейс Келли, 1979 / Фото: Getty Images

Похороны Грейс Келли смотрели в прямом эфире более 100 миллионов зрителей. Князь Ренье остался вдовцом и после смерти в 2005 году был похоронен рядом с женой в семейном склепе Гримальди.

Вам будет интересно узнать, что внук Грейс Келли стал амбассадором модного дома Dior.