Онук Грейс Келлі став амбассадором модного будинку Dior (фото)

Онук Грейс Келлі, П'єр Казірагі, став амбассадором модного дому Dior. 34-річний бізнесмен представлятиме чоловічий напрямок бренду. У релізі сказано:
Бізнесмен з Монако уособлює нову грань спадщини моди Dior, яку постійно винаходить Кім Джонс, що є синонімом позачасової сучасності.
П'єр Казірагі – син принцеси Кароліни Ганноверської і онук княгині Монако Грейс. Чоловік є акціонером будівельної компанії Engeco, заснованої його батьком. Також П'єр бере участь в численних регатах по всьому світу, він є віце-президентом яхт-клубу в Монако і навіть заснував свою команду в 2016 році.
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Казірагі братиме участь в рекламних кампаніях бренду і презентувати Dior на різних значущих заходах.
Раніше П'єр вже знімався для Berluti в 2013 році, які, як і Dior, належать конгломерату предметів розкоші LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.
Зв'язки Dior з Монако сягають ще до 1956 року. Тоді Грейс Келлі вдягла білу атласну сукню Dior на бал на честь заручин з принцом Реньє.