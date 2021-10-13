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Онук Грейс Келлі став амбассадором модного будинку Dior (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
13 жовтня, 17:02
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34-річний П'єр Казірагі співпрацюватиме з французьким модним будинком, як колись це робила його знаменита бабуся. Розповідаємо подробиці
П'єр Казірагі займає восьме місце в лінії спадкоємства трону Монако
П'єр Казірагі займає восьме місце в лінії спадкоємства трону Монако / Фото: Getty Images, dior.com

Онук Грейс Келлі, П'єр Казірагі, став амбассадором модного дому Dior. 34-річний бізнесмен представлятиме чоловічий напрямок бренду. У релізі сказано:

Бізнесмен з Монако уособлює нову грань спадщини моди Dior, яку постійно винаходить Кім Джонс, що є синонімом позачасової сучасності.

П'єр Казірагі – син принцеси Кароліни Ганноверської і онук княгині Монако Грейс. Чоловік є акціонером будівельної компанії Engeco, заснованої його батьком. Також П'єр бере участь в численних регатах по всьому світу, він є віце-президентом яхт-клубу в Монако і навіть заснував свою команду в 2016 році.

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П'єр Казірагі в рекламній кампанії Dior
П'єр Казірагі в рекламній кампанії Dior / Фото: dior.com

Казірагі братиме участь в рекламних кампаніях бренду і презентувати Dior на різних значущих заходах.

Раніше П'єр вже знімався для Berluti в 2013 році, які, як і Dior, належать конгломерату предметів розкоші LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

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Зв'язки Dior з Монако сягають ще до 1956 року. Тоді Грейс Келлі вдягла білу атласну сукню Dior на бал на честь заручин з принцом Реньє.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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