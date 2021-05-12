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Сколько стоит недельный отдых на яхте в Турции и что о нем нужно знать

Сегодня, 16:27

С Мармариса стартовала целая украинская флотилия, которая в течение недели будет курсировать вдоль побережья Турции

28 яхт и катамаранов с двумя сотнями украинцев на борту отправились в регату в Турции
28 яхт и катамаранов с двумя сотнями украинцев на борту отправились в регату в Турции
Фото: Pexels

Майскими праздниками украинцы воспользовались не только для поездок к родственникам во Львов и Одессу. Некоторые – поехали на отдых на регату в Турции. Там в выходные с Мармариса стартовала целая украинская флотилия, которая в течение недели будет курсировать вдоль побережья Турции. В общем – 28 яхт и катамаранов с двумя сотнями украинцев на борту. Сколько стоит такой вид отдыха, кому он подойдет и, главное, где взять яхту – об этом в эфире информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" телеведущая Юлия Галушка расспросила у организатора украинской флотилии в Турции Павла Непша.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Сколько стоит отправиться на регату?

Этот отдых абсолютно сопоставим по цене отдыха в отеле – 750-1000 евро. На яхте есть капитан, который управляет судном, а саму яхту не обязательно покупать – можно взять в аренду. Вот только привычного уже для украинцев all inclusive в таком путешествии нет.

Где есть, спать во время путешествия на яхте?

На яхте есть все комфортные условия для проживания – и для сна, и для приготовления пищи. Яхта – как дом на воде, где все участники задействованы и в уборке судна, и в приготовлении пищи, и в вечерниках. По словам актера и певца Антона Мухарского, такой отдых на яхтах ему напоминает атмосферу летних лагерей. Актер уверен, что в море плохих людей не бывает.

Чем заняться женщинам на яхте?

Мужчины занимаются парусами, могут что-то чинить. А женщинам, по словам Антона Мухарского, остается только надеть купальники и любоваться инстаграмными видами, наслаждаться морем и устраивать коктейльные вечеринки по вечерам.

Как более 200 украинцев отправились на регату в Турции – смотрите подробнее в сюжете:

Тем временем в Египте и Турции ввели жесткий локдаун: как изменится отдых в странах для украинцев.

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Источник: Сегодня
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