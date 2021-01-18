Вчені знайшли неймовірний скарб у древньому храмі цариці (фото)

Всі ці артефакти можуть вплинути на розуміння історії Єгипту

50 дерев'яних саркофагів, а також папіруси, статуї і похоронні маски знайшли єгипетські археологи на території великого некрополя у Саккарі, що знаходиться на південь від Каїра. Вони розкопали 4200-річний храм, присвячений цариці Нейт, дружині фараона Теті, який правив Єгиптом 3000 до нашої ери.

Колишній міністр старожитностей Єгипту Захі Хавас повідомив, що вчені також знайшли могильні колодязі, труни та мумії періоду Нового царства. Всі ці артефакти можуть вплинути на розуміння того історичного періоду, впевнений він.

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Саккара є частиною некрополя в стародавній столиці Єгипту Мемфісі, який включає в себе знамениті піраміди Гізи, а також менші піраміди в Абу Сір, Дахшур та Абу Рувайш. Руїни Мемфіса були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1970-х роках.

До речі, раніше в цьому ж некрополі археологи знайшли ще 59 саркофагів з муміями приблизно 2600-річної давності. Всередині одного з них були муміфіковані останки, загорнуті в тканину з ієрогліфами.

Крім цього, група вчених з Гарвардського університету розкрила давньоєгипетський саркофаг віком близько 3000 років.

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