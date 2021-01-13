Знайшов своє покликання: пес благословляє віруючих на виході з храму (відео)

Він ходить на службу майже щодня

Відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк у Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви. Вперше відео з'явилося на сторінці Аруна Лімадіа в Facebook.

На кадрах показано, як пес сидить на кам'яному блоці біля храму, подає лапу людям, які проходять повз, ніби відпускаючи їхні гріхи. За словами місцевих жителів, він ходить на службу майже щодня. Деякі люди схиляють голову перед собакою і навіть цілують її.

Відео: Сьогодні

"Дуже-дуже розумний пес", "Він просить допомоги і любові. Будь ласка, зверніть увагу на нього", "Дуже милий", "Це відео зробило мій день", – пишуть користувачі Мережі у коментарях під роликом, який зібрав 17 тисяч вподобань та 28 тисяч поширень.

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Нагадаємо, раніше ми розпвідали, як пес Фаучі увірвався в прямий ефір під час інтерв'ю міністра охорони здоров'я США Донни Шалейли і телеведучої Фредрік Уїтфілд на каналі CNN.

А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка в заметі намагався розбудити вірний пес – вихованець гавкав та тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

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