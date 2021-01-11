Габарити вражають: великий шпіц виглядає, як ведмежа (фото)
У пса на прізвисько Берт 440 тисяч підписників в Instagram
Нью-йоркська художниця Кеті Грейсон забрала з притулку померанського шпіца на прізвисько Бертрам і зробила з нього зірку Мережі. Зараз у пса 443 тисячі підписників в Instagram і їхня кількість продовжує зростати.
До речі, колишні господарі покинули Бертра, коли йому було всього п'ять місяців, бо він був "завеликий для своєї породи". Тепер Бертрам живе у картинній галереї Кеті і, здається, він повністю щасливий!
Нещодавно пухнастик відсвяткував своє п'ятиріччя.
"Берт – чудовий. Він робить людей щасливими", – пише Кеті Грейсон в Instagram.
Користувачі соцмереж не втомлюються захоплюватися Бертрамом. Вони пишуть, що він дуже схожий на ведмежа з мультфільму "Пригоди Паддінгтона".
Нагадаємо, раніше відданий хаскі на прізвисько Дерек 12 діб чекав своїх господарів з білоруських ізоляторів. Коли вони повернулися, радості пса не було меж. Вихованець вставав на задні лапи, притискав вуха до голови і гавкав.
Дивіться відео: врятований українською парою собака став зіркою Instagram
До того ж подружжя з США опублікувало в Reddit відео, на якому показано, як пес, якого забрали з притулку, реагує на любов і ласку.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше