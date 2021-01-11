Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Габарити вражають: великий шпіц виглядає, як ведмежа (фото)

Сьогодні, 15:36

У пса на прізвисько Берт 440 тисяч підписників в Instagram

Нью-йоркська художниця Кеті Грейсон забрала з притулку померанського шпіца на прізвисько Бертрам і зробила з нього зірку Мережі. Зараз у пса 443 тисячі підписників в Instagram і їхня кількість продовжує зростати.

До речі, колишні господарі покинули Бертра, коли йому було всього п'ять місяців, бо він був "завеликий для своєї породи". Тепер Бертрам живе у картинній галереї Кеті і, здається, він повністю щасливий!

Читайте також:
Бездомне щеня заснуло у різдвяному вертепі й прокинулося зіркою (фото)

Нещодавно пухнастик відсвяткував своє п'ятиріччя.

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Берт просить всіх надягати маски

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Також він носить гарні шапки

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

І стильні окуляри

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Любить смачні напої

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Їздить на таксі

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

І в особистому житті у нього все гаразд

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

"Берт – чудовий. Він робить людей щасливими", – пише Кеті Грейсон в Instagram.

Користувачі соцмереж не втомлюються захоплюватися Бертрамом. Вони пишуть, що він дуже схожий на ведмежа з мультфільму "Пригоди Паддінгтона".

Нагадаємо, раніше відданий хаскі на прізвисько Дерек 12 діб чекав своїх господарів з білоруських ізоляторів. Коли вони повернулися, радості пса не було меж. Вихованець вставав на задні лапи, притискав вуха до голови і гавкав.

Дивіться відео: врятований українською парою собака став зіркою Instagram

До того ж подружжя з США опублікувало в Reddit відео, на якому показано, як пес, якого забрали з притулку, реагує на любов і ласку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Пес змусив політика пустити його у прямий ефір: смішне відео Тягнув додому п'яного господаря: пес із Харкова став зіркою інтернету (відео) Британка змусила своїх собак захоплюватися брюссельською капустою (фото) Банькатий Доббі і "пухнастий" Річард Гір. 10 фото кумедних псів-двійників
фото собака притулок пес шпіц
Джерела: Сьогодні , instagram.com/bertiebertthepom
Реклама

Новини партнерів

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини

Популярні статті

Сьогодні, 15:59Food

Вареники із сюрпризами на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості

Сьогодні, 15:54Fun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Сьогодні, 14:45Food

Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 09:15Events

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

Сьогодні, 05:19Психологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

Вчора, 19:33Wellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Вчора, 18:09Шоу-бізнес

Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

Вчора, 13:38Техно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Вчора, 09:55Стиль

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Вчора, 06:40Психологія

Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Психологія

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

9 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

9 січняШоу-бізнес

Сестра стриптизерка, кулінарні курси і дядя злочинець: все, що потрібно знати про герцогиню Кембриджську

9 січняFood

Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

9 січняШоу-бізнес

"Я занадто драматизував": учасник "Холостячки" шкодує, що не пішов з проєкту раніше

9 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Ольга Орлова приютила "дедулю" с помойки
Ольга Орлова приютила "дедулю" с помойки
Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака
Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Самые могущественные знаки зодиака, которые способны на многое
Самые могущественные знаки зодиака, которые способны на многое

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти