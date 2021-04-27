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Як зменшити щоки без схуднення: модель показала легкий спосіб

Сьогодні, 14:07

Лайфхак американської манекенниці Елі Уїтроу став вірусним: її відео набрало більше 12 мільйонів переглядів. Однак лікарі не радять за нею повторювати

Американська модель Елі Уїтроу показала, як візуально зменшити щоки без схуднення, і запустила у TikTok цілий флешмоб. Публікація манекенниці стала вірусною і набрала більше 12 мільйонів переглядів.

Дівчата почали масово публікувати ролики, на яких вони візуально зменшують щоки, використовуючи сонцезахисний крем. На оприлюднених кадрах блогерки наносять засіб на обличчя, а потім проводять певний час на сонці.

@stopiteli

I am convinced this works! ## tutorial ## contour ## summer ## lifehack ## hack ## beautyhack ## snatched ## tiktokwellness ## hiddentalent

original sound – Eli Withrow

Однак проти цього флешмобу виступають лікарі. За словами медиків, ультрафіолетові сонячні промені можуть зашкодити шкірі.

"Засмага – це опік, що вказує на пошкодження клітин шкіри, – пояснює лікар Симран Део. – Перебування під прямими сонячними променями також може спричинити появу ранніх ознак старіння. Наприклад, зморшок або гіперпігментації. Крім цього, засмага є однією з причин утворення раку шкіри".

Фахівець радить наносити сонцезахисний крем на всі відкриті ділянки тіла.

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Джерело: Сьогодні
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