Як полюбити себе і своє тіло: шість перевірених способів

Важливо знайти максимально дбайливий формат підтримки самого себе

Як позбутися від зайвих кілограмів, як схуднути, як стати стрункішою – таких запитів більше з кожним днем. Особливо з наближенням весни. Але, щоб бути задоволеним своїм тілом і полюбити його, важливо не просто худнути, а розібратися з отруйними думками у вашій голові, говорить психолог Марина Журбенко. І називає способи, як жінці полюбити себе і своє тіло.

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко Фото: пресслужба

Що лежить в основі нелюбові свого тіла?

В основі всього цього лежить страх. Саме страх і тривога бути прийнятою, некоханою, незадоволеною. Але ми чомусь не боїмося втратити здоров'я, хоча це головний цінний ресурс, який забезпечує нам можливості задоволення всіх наступних потреб.

Піти від болю і отримати задоволення – все, до чого інстинктивно прагне кожен з нас. Тому важливо знайти максимально дбайливий формат підтримки самого себе.

Зараз фокус уваги йде від жорстких стандартів в сторону натуральності та індивідуальності, що не може не радувати. І саме на цьому і потрібно зосередитися, не дозволяючи собі руйнуватися, дивлячись на жінок модельної зовнішності.

Як полюбити себе і своє тіло: 6 важливих кроків

1. Припиніть себе порівнювати

Тіло моделі Ешлі Грем після пологів Фото: instagram.com/ashleygraham

Це дорога, ведуча в психоз. Акцентом і метою повинні бути ви і ваша індивідуальність. Хочете її вдосконалювати – будь ласка! Але кожен день боріться не від спокуси з'їсти солодке, а від спокуси порівняти себе з кимось.

2. Припиніть займатися самокритикою

Ваш внутрішній Критикуючий Батько завжди на варті порядку і для нього – ви завжди недостатньо гарні, красиві, привабливі і так далі. Позбавтеся від нього. Кожен день, дивлячись в дзеркало, говоріть собі слова любові. Ви і отямитися не встигнете, як це увійде в звичку, а, згодом, сформує стійке переконання, що і так є правдою.

3. Правильно формуйте своє оточення

Не обговорюйте свою фігуру ні з ким, хто може дати вам необережне, нетактовне зауваження. Це збільшить внутрішнє невдоволення, а ви знову провалитеся в свою тривогу.

4. Говоріть собі компліменти

Хваліть себе, просіть оточуючих говорити вам компліменти, приймайте їх і давайте їх. Взаємообмін приємними словами підтримки і визнання – завжди надихає нас на любов до себе.

5. Будьте вдячні собі і своєму тілу

Будьте вдячні собі і своєму тілу Фото: stocksnap.io

Дякуйте своєму тілу за те, що воно дає вам можливість бути в цьому світі, відчувати і насолоджуватися запахами, смаками, музикою, відчувати візуальні, тактильні та чуттєві насолоди. Це те, що допоможе вам сформувати повагу до свого тіла, як до скарбу, який необхідно берегти.

6. Дбайте не про кількість їжі, а про її якість

Замість того, щоб без кінця рахувати калорії, навчіться оцінювати наступне: чи достатньо ваше харчування натуральне, різноманітне, смачне, щоб стимулювати ваше тіло і мозок для нормального життя? Експериментуйте з новими смаками, вони можуть стати одним з інструментів отримання нових цікавих відчуттів.

І пам'ятайте, чим більше ви будете інвестувати в себе позитивного – тим більший прибуток отримаєте в результаті.

Як Олена Бичкова допомагає іншим жінкам прийняти і полюбити себе – дивіться відео:

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