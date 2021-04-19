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Перукар кардинально відфотошопив обличчя своєї клієнтки й потрапив у скандал: фото та після

Сьогодні, 12:05

Майстер попросив дівчину надіслати селфі, щоб він міг похвалитися своєю роботою у соцмережах. Однак фото клієнтки без ретуші йому не сподобалося

Перукар потрапив у скандал, опублікувавши в своїх соціальних мережах кардинально відфотошоплений знімок своєї клієнтки. Про цей інцидент розповіла сама дівчина, зареєстрована уTikTok під ніком spaghettileti6969.

За словами дівчини, майстер пофарбував їй волосся, зробив укладку, а після процедури попросив надіслати селфі, щоб він міг опублікувати знімок у своїх соціальних мережах для портфоліо. Дівчина відправила фото без ретуші, однак перукарю це, мабуть, не сподобалося.

@ spaghettileti6969

that one there was a violation ## fyp ## foryou ## hair ## balayage ## facetune ## storytime ## ouch ## violation

blurred lines – this is my audio account

На відео клієнтка показала кадр, який опублікував перукар: майстер поліпшив її зовнішність за допомогою ретуші. Так, наприклад, він прибрав нерівності шкіри, збільшив їй губи і зробив яскравий макіяж.

Фото: tiktok.com/@spaghettileti6969

Ролик блогерки став вірусним і набрав мільйон переглядів. Користувачі мережі обурилися у коментарях.

"Будучи візажистом, я редагую фото своїх клієнтів, щоб зробити їх кращими, але ніколи не чіпаю їхні обличчя", "Селфі, яке ви зробили, було чудовим. Не можу повірити, що він відредагував його, це так грубо", "Ценеприпустимо. Ти виглядала неймовірно на оригінальному знімку", "Він зробив тебе дорослішою", – пишуть користувачі.

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Нагадаємо, користувачі TikTok запустили бодіпозитивний флешмоб під назвою "Я страшенно втомилася від фотошопу". Вони записують короткі відео, на яких спочатку показують свої відредаговані фотографії, а потім – без макіяжу та фільтрів.

Крім цього, дівчата з нестандартними носами запустили новий челендж.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@spaghettileti6969
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