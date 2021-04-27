Как уменьшить щеки без похудения: модель показала легкий способ

Лайфхак американской манекенщицы Эли Уитроу стал вирусным: ее видео набрало больше 12 миллионов просмотров. Однако врачи не советуют за ней повторять

Американская модель Эли Уитроу показала, как визуально уменьшить щеки без похудения, и запустила в TikTok целый флешмоб. Публикация манекенщицы стала вирусной и набрала больше 12 миллионов просмотров.

Девушки принялись массово публиковать ролики, на которых они визуально уменьшают щеки, используя солнцезащитный крем. На обнародованных кадрах блогерши наносят средство на лицо, а потом идут загорать на солнце.

Однако против этого флешмоба выступают врачи. По словам медиков, ультрафиолетовые солнечные лучи могут нанести значительный вред коже.

"Загар – это ожог, который указывает на то, что повредились клетки кожи, – объясняет доктор Симран Део. – Пребывание под прямыми солнечными лучами также может привести к появлению ранних признаков старения. Например, морщин или гиперпигментации. Помимо этого, частый загар является одной из причин образования рака кожи".

Специалист советует наносить солнцезащитный крем на все открытые участки тела.

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