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Как уменьшить щеки без похудения: модель показала легкий способ

Сегодня, 14:07

Лайфхак американской манекенщицы Эли Уитроу стал вирусным: ее видео набрало больше 12 миллионов просмотров. Однако врачи не советуют за ней повторять

Американская модель Эли Уитроу показала, как визуально уменьшить щеки без похудения, и запустила в TikTok целый флешмоб. Публикация манекенщицы стала вирусной и набрала больше 12 миллионов просмотров.

Девушки принялись массово публиковать ролики, на которых они визуально уменьшают щеки, используя солнцезащитный крем. На обнародованных кадрах блогерши наносят средство на лицо, а потом идут загорать на солнце.

@stopiteli

I am convinced this works! ##tutorial##contour##summer##lifehack##hack##beautyhack##snatched##tiktokwellness##hiddentalent

original sound – Eli Withrow

Однако против этого флешмоба выступают врачи. По словам медиков, ультрафиолетовые солнечные лучи могут нанести значительный вред коже.

"Загар – это ожог, который указывает на то, что повредились клетки кожи, – объясняет доктор Симран Део. – Пребывание под прямыми солнечными лучами также может привести к появлению ранних признаков старения. Например, морщин или гиперпигментации. Помимо этого, частый загар является одной из причин образования рака кожи".

Специалист советует наносить солнцезащитный крем на все открытые участки тела.

Напомним, ранее мы писали, как быстро избавиться от плохого настроения. Кроме этого, Life Сегодня рассказывали, как полюбить себя и свое тело.

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Источник: Сегодня
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