Якби тварини були людьми. Частина 2: курйозні відео про плани на вихідні наших вихованців

Іноді, спостерігаючи за своїми улюбленцями, можна настільки здивуватися їхньому креативному мисленню та фантазії, що мимоволі починаєш їм заздрити

Смішні відео про плани на вихідні наших вихованців / Фото: Инстаграм

Раніше ми ділилися нашою версією того, що могло б бути, якби тварини були людьми. На ваші прохання ми зібрали нову добірку курйозних відео про те, як проходив би, наприклад, суботній день кота Васьки, будь він просто Ваською. Отже, пропонуємо оцінити нову добірку кумедних відео з Instagram.

Почніть ранок суботи з нотки позитиву. А що може ще більше підняти настрій, ніж милі тварини, які радують нас щодня! Отже, наші вихованці та їх уявлення про вихідні.

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Для початку відійду від п'ятничної вечірки.

Потім можна й поснідати.

Схожу в спортзал, куди ж без нього.

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Трішки відпочину після всього пережитого.

Складу плани на вечір...

Потрібно помити посуд.

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Подзвоню друзям.

Зберу всіх за обіднім столом.

Потім годинник релаксу...

Або 2 години.

Схожу в клубок.

Там п'яненький трошки подебоширю...

Вдома влаштую протест через несправедливо короткі вихідні.

Ще трохи подурити.

Вкладусь і любитиму свою половинку.

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