Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Кохання та секс

- 10 кг: WOW дієта

Шок-відпочинок у Буковелі

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Якби тварини були людьми. Частина 2: курйозні відео про плани на вихідні наших вихованців

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Іноді, спостерігаючи за своїми улюбленцями, можна настільки здивуватися їхньому креативному мисленню та фантазії, що мимоволі починаєш їм заздрити
Смішні відео про плани на вихідні наших вихованців
Смішні відео про плани на вихідні наших вихованців / Фото: Инстаграм

Раніше ми ділилися нашою версією того, що могло б бути, якби тварини були людьми. На ваші прохання ми зібрали нову добірку курйозних відео про те, як проходив би, наприклад, суботній день кота Васьки, будь він просто Ваською. Отже, пропонуємо оцінити нову добірку кумедних відео з Instagram.

Почніть ранок суботи з нотки позитиву. А що може ще більше підняти настрій, ніж милі тварини, які радують нас щодня! Отже, наші вихованці та їх уявлення про вихідні.

Реклама

Для початку відійду від п'ятничної вечірки.

Потім можна й поснідати.

Схожу в спортзал, куди ж без нього.

Реклама

Трішки відпочину після всього пережитого.

Складу плани на вечір...

Потрібно помити посуд.

Реклама

Подзвоню друзям.

Зберу всіх за обіднім столом.

Потім годинник релаксу...

Або 2 години.

Схожу в клубок.

Там п'яненький трошки подебоширю...

Вдома влаштую протест через несправедливо короткі вихідні.

Ще трохи подурити.

Вкладусь і любитиму свою половинку.

Якщо котиків вам було мало, дивіться ще курйозні фото котів з грошима, які знають все про успіх.

А якщо котиків здалося багато, тоді вам сподобаються курйозні та зворушливі фото та відео видр.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
7 — 13 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти