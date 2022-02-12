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Если бы животные были людьми. Часть 2: курьезные видео о планах на выходные наших питомцев

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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12 февраля, 07:00
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Иногда, наблюдая за своими любимцами, можно настолько удивиться их креативному мышлению и фантазии, что невольно начинаешь им завидовать
Смешные видео о планах на выходные наших питомцев
Смешные видео о планах на выходные наших питомцев / Фото: Инстаграм

Ранее мы делились нашей версией того, что могло бы быть, если бы животные были людьми. По вашим просьбам мы собрали новую подборку курьезных видео о том, как бы проходил, к примеру, субботний день кота Васьки, будь он просто Васькой. Итак, предлагаем оценить новую подборку смешных видео из Instagram.

Начните утро субботы с нотки позитива. А что может еще больше поднять настроение, чем милейшие животные, которые радуют нас каждый день! Итак, наши питомцы и их представления о выходных.

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Для начала отойду от пятничной вечеринки...

Потом можно и позавтракать.

Схожу в спортзал, куда ж без него-то.

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Немножко отдохну после всего пережитого.

Составлю планы на вечер...

Надо помыть посуду.

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Позвоню друзяшкам.

Соберу всех за обеденным столом.

Потом часик релакса...

Или 2 часика.

Схожу в клубец.

Там пьяненький немножко подебоширю...

Дома устрою протест из-за несправедливо коротких выходных.

Еще немного подуркую.

Уложусь и буду любить свою половинку.

Если котиков вам было мало, тогда смотрите еще курьезные фото котов с деньгами, которые знают все про успех.

А если котиков показалось много, тогда вам понравятся курьезные и трогательные фото и видео выдр.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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