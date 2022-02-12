Если бы животные были людьми. Часть 2: курьезные видео о планах на выходные наших питомцев

Ранее мы делились нашей версией того, что могло бы быть, если бы животные были людьми. По вашим просьбам мы собрали новую подборку курьезных видео о том, как бы проходил, к примеру, субботний день кота Васьки, будь он просто Васькой. Итак, предлагаем оценить новую подборку смешных видео из Instagram.
Начните утро субботы с нотки позитива. А что может еще больше поднять настроение, чем милейшие животные, которые радуют нас каждый день! Итак, наши питомцы и их представления о выходных.
Для начала отойду от пятничной вечеринки...
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Потом можно и позавтракать.
Схожу в спортзал, куда ж без него-то.
Немножко отдохну после всего пережитого.
Составлю планы на вечер...
Надо помыть посуду.
Позвоню друзяшкам.
Соберу всех за обеденным столом.
Потом часик релакса...
Или 2 часика.
Схожу в клубец.
Там пьяненький немножко подебоширю...
Дома устрою протест из-за несправедливо коротких выходных.
Еще немного подуркую.
Уложусь и буду любить свою половинку.
Если котиков вам было мало, тогда смотрите еще курьезные фото котов с деньгами, которые знают все про успех.
А если котиков показалось много, тогда вам понравятся курьезные и трогательные фото и видео выдр.