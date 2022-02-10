Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Стиль Зеленської

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Хочеш жити – умій крутитися: курйозні фото багатих котів, які знають все про успіх

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 09:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Смішні коти, які знають не з чуток, що означає купатися в розкоші та багатстві
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Вчора ми ділилися забавними фотообманами на які варто подивитись двічі, щоб розібратися в істині. А сьогодні покажемо кумедних котів, які знають рахунок грошам.

Коти люблять розкіш та гроші, і зараз ми вам доведемо цей факт. На Instagram-аккаунт Cashcats вже підписано 141 тис. осіб, які, як і ми, люблять милих та трішки пафосних мурчиків. Сотні вихованців різних порід демонструють свій успішний успіх і позують із готівкою, ніби щойно пограбували наркокартель і втекли від покарання.

Реклама

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Реклама

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Реклама

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/

Настав час заряджатися ранковою дозою позитиву і налаштовуватися на приємну робочу хвилю, адже до вихідних залишилося трохи. А там і до зарплати рукою подати, будете так само сидіти і рахувати гроші.

Ще більше фото багатих котів дивіться у галереї.

Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати | Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати | Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати | Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати | Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати | Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати | Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати | Фото: instagram.com/cashcats/
Смішні коти, які люблять гроші та вміють їх рахувати / Фото: instagram.com/cashcats/
1/7

Читайте дивіться:

Меми про життя для веселого початку дня : курйозні картинки з підписами

Такі солодкі хижаки: курйозні та зворушливі фото та відео видр

На хвилі курйозів: одягнутися, як улюблений пес

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
7 — 13 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти