Якби тварини були людьми: курйозні відео про плани на вихідні наших вихованців

А ви думали, тільки у вас плани на гучні тусовки, спа-салони та концерти? Ні, у братів наших менших теж вистачає турбот

Веселі домашні тварини та їх плани на вихідні / Фото: pixabay.com

Раніше ми ділилися добіркою смішних собак, які мали багато планів на вихідні, але стався курйоз. Але сьогоднішні наші герої дуже довго чекали цього дня і не збираються так безглуздо проводити час і свої золоті роки.

Ми зібрали для вас найсмішніших тварин, які точно, як і люди, люблять розваги та якісний відпочинок. І кожен сам вирішує, що для нього означають ці слова.

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Кіт у моменті, кіт на чилі.

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Душа проситься у караоке

Всі друзі зайняті, чим би зайнятися.

Спочатку йога, а там побачимо.

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Пішли гуляти! Ну пішли! Збирайся.

Це нехай людина йде гуляти, у мене і вдома справи є.

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