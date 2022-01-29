Якби тварини були людьми: курйозні відео про плани на вихідні наших вихованців

Раніше ми ділилися добіркою смішних собак, які мали багато планів на вихідні, але стався курйоз. Але сьогоднішні наші герої дуже довго чекали цього дня і не збираються так безглуздо проводити час і свої золоті роки.
Ми зібрали для вас найсмішніших тварин, які точно, як і люди, люблять розваги та якісний відпочинок. І кожен сам вирішує, що для нього означають ці слова.
Ця черепаха носом чує, крутого вечора не уникнути
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Кіт у моменті, кіт на чилі.
Душа проситься у караоке
Всі друзі зайняті, чим би зайнятися.
Спочатку йога, а там побачимо.
Пішли гуляти! Ну пішли! Збирайся.
Це нехай людина йде гуляти, у мене і вдома справи є.
Ми з Тамарою ходимо парою
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