10 кумедних картинок, суть яких зрозуміють тільки власники котів (фото)

Творча команда проекту Lingvistov створює чудові комікси про всі труднощі та особливості життя в одному будинку з котом

У Instagram стала дуже популярною сторінка під назвою Lingvistov, для якої творча команда створює чудові комікси про всі труднощі та особливості життя в одному будинку з котом.

"Ми обожнюємо ілюстрації, мультфільми, комікси, меми і чудовий англійський гумор. Ніщо не може зробити ваш день кращим, аніж порція кумедних картинок", – пишуть в Instagram автори Lingvistov.

Пропонуємо подивитися на найсмішніші картинки з їхньої колекції:

1. Коли завинив пес і коли завинив кіт. Різниця відчутна

Фото: Instagram | Lingvistov

2. Граємо у хованки

Фото: Instagram | Lingvistov

3. Чешемо коту живіт: головні етапи

Фото: Instagram | Lingvistov

4. Дівчина: "О Боже, я навчила кішку нового трюку". Кішка: "О Боже, я навчила людину нового трюку"

Фото: Instagram | Lingvistov

5. Шукаємо з котом його улюблену іграшку

Фото: Instagram | Lingvistov

6. Вічна проблема!

Фото: Instagram | Lingvistov

7. Фотографуємо кота: очікування і реальність

Фото: Instagram | Lingvistov

8. Коли у будинку з'являється кошеня

Фото: Instagram | Lingvistov

9. Як кіт оцінює свої акробатичні здібності і як є насправді

Фото: Instagram | Lingvistov

10. На полюванні

Фото: Instagram | Lingvistov

Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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