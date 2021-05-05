10 кумедних картинок, суть яких зрозуміють тільки власники котів (фото)
Творча команда проекту Lingvistov створює чудові комікси про всі труднощі та особливості життя в одному будинку з котом
У Instagram стала дуже популярною сторінка під назвою Lingvistov, для якої творча команда створює чудові комікси про всі труднощі та особливості життя в одному будинку з котом.
"Ми обожнюємо ілюстрації, мультфільми, комікси, меми і чудовий англійський гумор. Ніщо не може зробити ваш день кращим, аніж порція кумедних картинок", – пишуть в Instagram автори Lingvistov.
Пропонуємо подивитися на найсмішніші картинки з їхньої колекції:
1. Коли завинив пес і коли завинив кіт. Різниця відчутна
2. Граємо у хованки
3. Чешемо коту живіт: головні етапи
4. Дівчина: "О Боже, я навчила кішку нового трюку". Кішка: "О Боже, я навчила людину нового трюку"
5. Шукаємо з котом його улюблену іграшку
6. Вічна проблема!
7. Фотографуємо кота: очікування і реальність
8. Коли у будинку з'являється кошеня
9. Як кіт оцінює свої акробатичні здібності і як є насправді
10. На полюванні
Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.
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