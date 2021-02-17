Який вигляд мають найпопулярніші коти на європейському континенті (фото)

Ми зробили підбірку, присвячену Дню кішок у Європі

17 лютого відзначають День кішок у Європі. Це свято з'явилося завдяки ініціативі журналістки Клауді Ангелетті з журналу Tuttogatto. У 1990-му році вона запропонувала провести референдум серед читачів журналу, щоб визначити дату свята, і обрала саме 17 лютого.

Згодом ця ідея поширилася в інших європейських країнах, включаючи Україну.

Користуючись нагодою, ми вирішили зробити добірку найпопулярніших котів в Instagram, які живуть в Європі.

Смузі та Мілкшейк із Нідерландів

Смузі – британська довгошерста кішка з Нідерландів. За її оновленнями в Instagram стежать 1,4 млн підписників. Багато користувачів Мережі впевнені, що це найкрасивіша кішка у світі: в неї золотистий відтінок шерсті і великі зелені очі.

Фото: Instagram | Smoothie the Cat

У господині Смузі є ще один кіт цієї ж породи, але іншого забарвлення – Мілкшейк. Він теж блоґер, але, порівняно зі Смузі, тільки початківець. Поки що у нього лише 322 тисячі підписників.

Фото: Instagram | Milkshake the Cat

Хосіко з РФ

Цей рудий котище породи скотіш-страйт живе у Москві. За його сторінкою в Instagram стежать 1,8 млн підписників. Ви тільки погляньте на колір цих вічно здивованих очей!

Фото: Instagram | Hosico Cat

Монті з Данії

Кіт на прізвисько Монті народився без носової кістки й до трьох років жив у притулку. Пара з міста Редовре, недалеко від Копенгагена (Данія), закохалася у нього з першого погляду і забрала у той же день.

Альберт з Великої Британії

Кучерявий кіт із Англії породи селкірк-рекс. Господарі назвали його на честь відомого фізика – Альберта Ейнштейна.

Фото: Instagram | Albert

Ася з Білорусі

Дизайнерка інтер'єру Ірина з Мінська завела сторінку для своєї кішки на прізвисько Ася. У неї більш 23 тисяч шанувальників у Мережі.

Фото: Instagram | Irina Gambitskaya

Нагадаємо, кіт незвичайного забарвлення став зіркою інтернету.

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