Який вигляд мають найпопулярніші коти на європейському континенті (фото)
Ми зробили підбірку, присвячену Дню кішок у Європі
17 лютого відзначають День кішок у Європі. Це свято з'явилося завдяки ініціативі журналістки Клауді Ангелетті з журналу Tuttogatto. У 1990-му році вона запропонувала провести референдум серед читачів журналу, щоб визначити дату свята, і обрала саме 17 лютого.
Згодом ця ідея поширилася в інших європейських країнах, включаючи Україну.
Користуючись нагодою, ми вирішили зробити добірку найпопулярніших котів в Instagram, які живуть в Європі.
Смузі – британська довгошерста кішка з Нідерландів. За її оновленнями в Instagram стежать 1,4 млн підписників. Багато користувачів Мережі впевнені, що це найкрасивіша кішка у світі: в неї золотистий відтінок шерсті і великі зелені очі.
У господині Смузі є ще один кіт цієї ж породи, але іншого забарвлення – Мілкшейк. Він теж блоґер, але, порівняно зі Смузі, тільки початківець. Поки що у нього лише 322 тисячі підписників.
Цей рудий котище породи скотіш-страйт живе у Москві. За його сторінкою в Instagram стежать 1,8 млн підписників. Ви тільки погляньте на колір цих вічно здивованих очей!
Кіт на прізвисько Монті народився без носової кістки й до трьох років жив у притулку. Пара з міста Редовре, недалеко від Копенгагена (Данія), закохалася у нього з першого погляду і забрала у той же день.
Кучерявий кіт із Англії породи селкірк-рекс. Господарі назвали його на честь відомого фізика – Альберта Ейнштейна.
Дизайнерка інтер'єру Ірина з Мінська завела сторінку для своєї кішки на прізвисько Ася. У неї більш 23 тисяч шанувальників у Мережі.
Нагадаємо, кіт незвичайного забарвлення став зіркою інтернету.
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Також ми опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.
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