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Фото дня. Господар обладнав для кота окрему мініатюрну кімнату з телевізором

Сьогодні, 09:41

Кіт на прізвисько Ваєт швидко оцінив переваги приміщення і тепер постійно заходить туди, щоб відпочити і подивитися улюблені відео

Брайан Девіс обладнав для свого кота по кличці Ваєт окрему мініатюрну кімнату з телевізором, ліжком і всіма необхідними речами для комфортного життя. Вихованець вже заселився у новий будинок і, здається, тепер він повністю щасливий!

За словами Брайана, маленьку комірчину він знайшов під час ремонту просто у стіні своєї спальні. Чоловік вирішив, що таке місце неповинно пропадати – і взявся робити з нього кімнату для домашнього улюбленця.

Фото: Twitter | Брайан Девіс

Тепер там є ліжко, килим на підлозі, картини на стінах, улюблені іграшки Ваэта і головне – персональний телевізор.

Фото: Twitter | Брайан Девіс

Ваэт швидко оцінив переваги такого мініатюрного приміщення і тепер постійно заходить туди, щоб відпочити та подивитися улюблені відео.

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"Він проводить там багато часу і насолоджується цим так само, як дитина, яка отримала власну кімнату", – розповідає Девіс.

Фото: Twitter | Брайан Девіс

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 домашніх тварин, які не забувають показати, хто в домі господар. Також ми опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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Джерело: Сьогодні
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