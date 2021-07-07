Як правильно заморозити малину просто і швидко

Малина – одна з найважливіших заготівель на зиму. На відміну від варення або желе, наприклад, з червоної смородини, з малиною можуть виникнути складнощі. Усе через те, що це ягода дуже крихка. Тому з нею потрібно обходитися вкрай обережно. Акуратно перебрати, якщо мити, то так само акуратно обсушити перед заморожуванням. Як заморозити малину правильно – дізнаєтеся нижче. А в календарі лайфхаків для літа шукайте ідеї, як провести його з користю.
Як заморозити малину на зиму в морозильній камері
- Для початку переберіть ягоди, викинувши всі м'яті, зіпсовані та гнилі. Існує думка, що не варто мити малину перед заморожуванням. Але якщо ви все-таки вирішите обполоснути ягоди, робіть це акуратно і обов'язково обсушіть.
- Потім викладіть малину в один шар на деко або тацю. Відправте в морозильну камеру на кілька годин.
- Коли ягоди замерзнуть, перекладіть їх у щільний пакет із застібкою або пластиковий контейнер, підпишіть і поверніть в морозилку. Там малина може зберігатися 12-18 місяців.
Як використовувати заморожену малину
Ягоди можна додавати в напої (смузі, компоти, алкогольні коктейлі), використовувати для приготування десертів, пирогів і пиріжків, робити з ними сорбети або соуси до морозива. Розморожувати малину чи ні – залежить від рецепта.
І ще один рецепт швидкої заготівлі – маринованих огріків та салату з ними – дізнаєтеся з відео.
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