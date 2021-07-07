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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як правильно заморозити малину просто і швидко

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 липня, 13:33
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Перед заморожуванням ягоди треба обов'язково перебрати, краще не мити, так вона збереже форму. Якщо все-таки помити, то її потрібно обсушити. Найкращий спосіб зберегти корисні властивості малини – заморозити її цілком без цукру
Заморожена малина
Заморожена малина / Фото: freepik.com

Малина – одна з найважливіших заготівель на зиму. На відміну від варення або желе, наприклад, з червоної смородини, з малиною можуть виникнути складнощі. Усе через те, що це ягода дуже крихка. Тому з нею потрібно обходитися вкрай обережно. Акуратно перебрати, якщо мити, то так само акуратно обсушити перед заморожуванням. Як заморозити малину правильно – дізнаєтеся нижче. А в календарі лайфхаків для літа шукайте ідеї, як провести його з користю.

Як заморозити малину на зиму в морозильній камері

  • Для початку переберіть ягоди, викинувши всі м'яті, зіпсовані та гнилі. Існує думка, що не варто мити малину перед заморожуванням. Але якщо ви все-таки вирішите обполоснути ягоди, робіть це акуратно і обов'язково обсушіть.
  • Потім викладіть малину в один шар на деко або тацю. Відправте в морозильну камеру на кілька годин.
  • Коли ягоди замерзнуть, перекладіть їх у щільний пакет із застібкою або пластиковий контейнер, підпишіть і поверніть в морозилку. Там малина може зберігатися 12-18 місяців.

Як використовувати заморожену малину

Що робити з замороженною малиною
Що робити з замороженною малиною / Фото: Depositphotos

Ягоди можна додавати в напої (смузі, компоти, алкогольні коктейлі), використовувати для приготування десертів, пирогів і пиріжків, робити з ними сорбети або соуси до морозива. Розморожувати малину чи ні – залежить від рецепта.

І ще один рецепт швидкої заготівлі – маринованих огріків та салату з ними – дізнаєтеся з відео.

Тут зібрано 5 рецептів смачного малинового варення.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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