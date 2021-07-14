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Малиновое варенье без варки за 10 минут – рецепт быстрой заготовки на зиму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 июля, 10:22
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Ягоду нужно будет перетереть с сахаром, количество которого можно регулировать. Затем варенье можно разложить по контейнерам и хранить в морозильной камере. Размораживать – при комнатной температуре
Малиновое варенье
Малиновое варенье / Фото: freepik.com

Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить и поместить в морозильную камеру, сварить варенье, джем или компот. Но лучше, когда она не попадает под влияние температур, а просто перетирается с сахаром. Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай. А в календаре лайфхаков для лета найдете лучшие идеи, как ярко его провести.

Малина на зиму без варки

Малиновое варенье
Малиновое варенье / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Малина – 1 кг
  • Сахар – 1 кг

Способ приготовления:

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  1. Собранную в солнечный день малину перебрать. Высыпать ягоды в чистую посуду.
  2. Засыпать сахаром и хорошо размять с помощью деревянной ложки или картофельного пресса.
  3. Разложить в сухие стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.

Как хранить сырое малиновое варенье

Хранить малину без варки в холодильнике. Можно разложить сырое малиновое варенье по контейнерам и убрать в морозильную камеру, а затем дать оттаять при комнатной температуре.

Если любите огурцы, замаринуйте их экспресс-методом и приготовьте салат. Подробности рецепта – в видео.

И еще 5 заготовок из малины на зиму найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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