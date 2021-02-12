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12 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 12 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 12 лютого? Китайський Новий рік, Міжнародний день шлюбних агентств, День Дарвіна. Собор вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста – в православному календарі. Васильєв день – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Іполит, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір, Феофіл.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 12 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 12 лютого. Не забудьте, що незабаром настане День закоханих, тож саме час підготуватися до святкування Дня Святого Валентина.

12 лютого: яке сьогодні свято
12 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Китайський Новий рік – Новий рік за місячним календарем, який відзначається переважно в країнах Азії під час другого молодика після зимового сонцестояння.

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  • Міжнародний день шлюбних агентств (International Day of Marriage Agencies) відзначається напередодні Дня святого Валентина, 12 лютого. Спочатку був організований в Україні у 2010 році, а пізніше знайшов підтримку в багатьох країнах.
  • Міжнародний день науки й гуманізму або День Дарвіна (Darwin Day) щорічно відзначається 12 лютого на честь дня народження знаменитого англійського вченого-натураліста.
  • Міжнародний день проти використання дітей-солдатів щорічно проводиться під егідою ООН з 2009 року.

Яке сьогодні свято

12 лютого в православній церкві відзначається Собор вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Священномученика Іполита і з ним мучеників Кенсорина, Савіна, Фрисії, діви та інших 20 мучеників, преподобного Зінона, постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Зінона, учня святителя Василя Великого, мученика Феофіла Нового, благовірного Петра, царя Болгарського.

У народі 12 лютого відзначався Васильєв день, який також мав назву Трисвяття, оскільки церква цього дня вшановувала трьох великих святих. Зима повертала до весни. Люди спостерігали, що в цей період у звірів в лісах починався весільний сезон: самці шукали собі пару і влаштовували бої між собою. Також з поведінки диких тварин судили про погоду.

Прикмети на 12 лютого

  • якщо зайці приходять в сади – ще триватиме сувора зима;
  • вовки виють поблизу від житла – до морозів;
  • снігурі щебечуть на Василя – до хуртовини;
  • а ось якщо миші вибираються на сніг зі своїх норок – буде відлига;
  • якщо дерева вкриваються інеєм – також до потепління;
  • вітер в цей день віщує сирий рік;
  • у Васильєв день не можна прясти.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 лютого

  • 1898 – перша жертва автокатастрофи: Генрі Ліндфільд розбився в своїй машині.
  • 1908 – в Нью-Йорку стартували перші автоперегони навколо земної кулі.
  • 1936 – в Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.
  • 1939 – відбулися перші вибори до сейму Карпатської України.
  • 1941 – вперше для лікування хворого був успішно застосований антибіотик пеніцилін.
  • 1950 – у Великій Британії створено Європейський мовний союз – найбільше об'єднання національних організацій мовлення в світі.
  • 1961 – запущена радянська автоматична міжпланетна станція "Венера-1", що стала першим космічним апаратом, який пролетів на близькій відстані від Венери.

Хто народився 12 лютого

  • 1809 – Чарльз Дарвін, англійський натураліст, мандрівник, автор еволюційної теорії розвитку живих організмів (дарвінізму).
  • 1809 – Авраам Лінкольн, 16-й президент США, визволитель американських рабів.
  • 1855 – Микола Синельников, український режисер, актор, театральний діяч.
  • 1877 – Луї Рено, французький промисловець, один із засновників компанії Renault.
  • 1879 – Олена Реріх, російський філософ, письменниця, громадський діяч.
  • 1881 – Анна Павлова, російська артистка балету, одна з найвидатніших балерин XX століття.
  • 1919 – Зіновій Кецало, український художник.
  • 1939 – Рей Манзарек, американський музикант, співак, режисер, клавішник групи The Doors.
  • 1980 – Крістіна Річчі, американська актриса і продюсер.

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