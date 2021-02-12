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12 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 12 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 12 февраля?Китайский Новый год, Международный день брачных агентств, День Дарвина. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста – в православном календаре. Васильев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 февраля. Не забудьте, что совсем скоро наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.

12 февраля: какой сегодня праздник
12 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Китайский Новый год – Новый год по лунному календарю, который отмечается преимущественно в странах Азии во время второго новолуния после зимнего солнцестояния.

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  • Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies) отмечается накануне Дня святого Валентина, 12 февраля. Изначально был организован в Украине в 2010 году, а позже нашел поддержку во многих странах.
  • Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day) ежегодно отмечается 12 февраля в честь дня рождения знаменитого английского ученого-натуралиста.
  • Международный день против использования детей-солдат ежегодно проводится под эгидой ООН с 2009 года.

Какой сегодня праздник

12 февраля в православной церкви отмечается Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Фрисии, девы и других 20 мучеников, преподобного Зинона, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского.

В народе 12 февраля отмечался Васильев день, который также имел название Трехсвятие, поскольку церковь в этот день почитала трех великих святых. Зима поворачивала к весне. Люди наблюдали, что в этот период у зверей в лесах начинался свадебный сезон: самцы искали себе пару и устраивали бои между собой. Также по поведению диких животных судили о погоде.

Приметы на 12 февраля

  • если зайцы приходят в сады – еще продлится суровая зима;
  • волки воют вблизи от жилья – к морозам;
  • снегири щебечут на Василия – к вьюге;
  • а вот если мыши выбираются на снег из своих норок – скоро будет оттепель;
  • если деревья покрываются инеем – также к потеплению;
  • ветер в этот день предвещает сырой год;
  • в Васильев день нельзя прясть.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 февраля

  • 1898 – первая жертва автокатастрофы: Генри Линдфильд разбился в своей машине.
  • 1908 – в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
  • 1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.
  • 1939 – состоялись первые выборы в сейм Карпатской Украины.
  • 1941 – впервые для лечения больного был успешно применен антибиотик пенициллин.
  • 1950 – в Великобритании создан Европейский вещательный союз – крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире.
  • 1961 – запущена советская автоматическая межпланетная станция "Венера-1", ставшая первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от Венеры.

Кто родился 12 февраля

  • 1809 – Чарльз Дарвин, английский натуралист, путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма).
  • 1809 – Авраам Линкольн, 16-й президент США, освободитель американских рабов.
  • 1855 – Николай Синельников, украинский режиссер, актер, театральный деятель.
  • 1877 – Луи Рено, французский промышленник, один из основателей компании Renault.
  • 1879 – Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель.
  • 1881 – Анна Павлова, русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века.
  • 1919 – Зиновий Кецало, украинский художник.
  • 1939 – Рэй Манзарек, американский музыкант, певец, режиссер, клавишник группы The Doors.
  • 1980 – Кристина Риччи, американская актриса и продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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