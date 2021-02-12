Дзеркальна дата 12.02.2021: як правильно загадувати бажання цього дня

Сьогодні найдивовижніший день рок – повна дзеркальна дата 12.02.2021

Сьогодні настав не тільки Китайський Новий рік, а ще й абсолютна дзеркальна дата – 12.02.2021. Це рідкісний день не лише року, але і на кілька десятиліть, тому що дата є паліндромною – вона однаково читається як в один, так і в інший бік. З точки зору нумерології, такий день має магічні властивості. Дізнайтеся, чим цікава така комбінація в числах, як правильно загадувати бажання і що не можна робити цього дня.

Незабаром настане ще один знаменний день – 14 лютого. І хоча він не є дзеркальним, також має магічні властивості любові і тяжіння, і багато людей чекають на нього з нетерпінням, адже це свято всіх закоханих. Ми підготували для вас 14 крутих ідей, як незабутньо зустріти День Валентина.

Число дня 12.02.2021

За підрахунками нумерологів, поєднання цифр 12.02.2021 в сумі дає цифру 10, яка символізує виконання бажань.

Сьогодні вдалий день для підбиття підсумків, а також позбавлення від усього непотрібного. Серед головних плюсів дня – амбіції і самовдосконалення.

А ось до мінусів дня належать гординя і скупість. Імпульсивні витрати сьогодні краще відкласти. Також не варто займатися критикою і самокопанням.

12.02.2021: які бажання потрібно загадувати цього дня

Вважається, що числа мають сильний вплив на нашу долю, їх не варто недооцінювати, особливо в день із дзеркальною датою. Такий день підсилює у кілька разів внутрішній потенціал.

Все, що відбувається цього дня у всіх сферах життя, стається не просто так, а наші думки, емоції і бажання стають потужнішими, ніж в інші дні. Тож, якщо щиро загадати бажання 12 лютого 2021 року, воно обов'язково збудеться.

Найслушнішими бажаннями в день з десяткою будуть ті, які спрямовані на сферу самовдосконалення, саморозвитку і підкріплені вашої амбітністю.

Головне – це сконцентруватися на своєму бажанні, спробувати його візуалізувати і правильно сформулювати. Важливо, щоб воно було зрозуміло вам і Вищим силам. А магія цифр дня підсилить його дію.

Що не можна робити в дзеркальну дату

У такі енергетично сильні дні, передусім, важливо правильно формулювати свої цілі і бажання. Вкрай важливо згадувати і бажати тільки те, чого ви дійсно хочете.

Похапцем сказана чи необдумана фраза може все зіпсувати. А побажання собі або комусь із оточуючих, сказана з емоцією, може навіть нашкодити.

Не потрібно займатися критикою і самокопанням.

Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

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